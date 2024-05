Ново проучване: Шофьорите вдишват причиняващи рак химикали в колите си

Н ово проучване показва, че шофьорите и пътниците вдишват потенциално ракови химикали, докато са в автомобилите си.

В проучването, публикувано на 7 май в Environmental Science & Technology, е анализиран въздухът в салона на 101 електрически, газови и хибридни автомобила в 30 държави с моделна година между 2015 и 2022 г.

Изследователите установяват, че 99 % от автомобилите съдържат забавител на горенето, наречен TCIPP, който в момента се изследва от Националната токсикологична програма на САЩ като потенциален канцероген. Освен това в повечето автомобили е имало и още два забавителя на горенето, считани за канцерогенни: TDCIPP и TCEP.

