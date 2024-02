Новите банкноти с лика на крал Чарлз влизат в обращение от 5 юни

Б анкнотите с портрета на краля ще се появят в портфейлите на британците за първи път от 5 юни.

От лятото на новоиздадените банкноти ще бъде изобразен образът на краля и на четирите купюри - £5, £10, £20 и £50.

Банкнотите, които изобразяват кралица Елизабет II, все още ще останат законно платежно средство и ще циркулират заедно с банкнотите на крал Чарлз.

New King Charles III Bank of England notes get June date to enter circulation Read more: https://t.co/0fTQMznLYS https://t.co/0fTQMznLYS

В изявление Bank of England каза, че новите банкноти ще бъдат отпечатани само за да заменят тези, които са износени и за да отговорят на всяко общо увеличение на търсенето.

Те добавиха, че малкото внедряване ще бъде направено в опит да се сведе до минимум екологичното и финансово въздействие от актуализирането на бележките и казаха, че това означава, че обществеността ще започне да ги вижда „много постепенно“.

Old notes featuring the late Queen Elizabeth II will remain legal tender and will co-circulate alongside the new banknotes.#RoyalFamily #KingCharles



💥 https://t.co/Dlnp5rb33u | 🛍️ https://t.co/mkRK6ciX9y pic.twitter.com/dBjcKHdb8s