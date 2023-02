Британската кралска поща е готова с новите марки с лика на Чарлз III (СНИМКИ)

Б ританската кралска поща е готова с новите марки, изобразяващи Чарлз III, съобщи АФП. Те ще бъдат пуснати в продажба на 4 април. Визията им е одобрена от краля, което е обичайно за всички нови марки, се посочва в съобщение на Кралската поща.

Образът на Чарлз III върху марките е адаптация на портрета, създаден от скулптора Мартин Дженингс за Кралския монетен двор.

Today, we reveal our new definitive stamp featuring the image of King Charles III.



The image of HM The King is an adapted version of the portrait created by Martin Jennings for The Royal Mint.



The stamps will go on general sale from 4 April 2023. pic.twitter.com/xlmt9gsX7a