Мицкоски заговори за македонците в Пиринска Македония

Х ристиян Мицкоски беше избран за трети път за председател на ВМРО-ДПМНЕ от делегатите на 18-ия партиен конгрес да ръководи ВМРО-ДПМНЕ през следващите четири години, което според устава на партията ще бъде последният му мандат.

Председателят на избирателната комисия на конгреса Зоранчо Йованчев обяви, че от 817 присъстващи, са гласували 804 и всички 804 делегати са подкрепили новия мандат на Мицкоски, който беше и единственият кандидат за поста.

Мицкоски с остри думи към България по време на митинг

В словото си след избора, Мицкоски посочи, че Северна Македония има „отворен въпрос с източния си съсед”, но „от другата страна няма събеседник” и няма по-добро място от този 18-ти конгрес на ВМРО-ДПМНЕ да бъде изпратено ясно послание, от което няма да се отклони „нито на милиметър”.

„Подготвени сме да разговаряме, но първо нека решат какви разговори искат да имаме - билатерални или разговори с Брюксел. Ако са билатерални, тогава се потвърждава нашата теза, че това е билатерализация на нашият европейски път. Ако искат да разговаряме в Брюксел, в присъствието на евродипломати, подготвени сме още утре да заминем и да представим нашите аргументи. Нито на милиметър няма да отстъпим до момента, в който не бъде изпълнена и последната буква от договорите и международното право и това, което се полага на македонците от другата страна на границата - в Пиринска Македония. А това е нито повече, нито по-малко от последователно изпълнение на всички досегашни решения на Съда за човешките права в Страсбург по отношение на правата на македонската общност у нашия източен съсед. Това първо. И второ - ако наистина никой няма проблем с нашата вековна идентичност и нашия майчин македонски език и няма да има повече билатерални вета, тогава най-малкото, което гражданите на тази страна заслужават, е нови заключения на Европейския съвет. Това са двата стълба, за които сме подготвени да разговаряме”, заяви пред конгреса Мицкоски, като думите му бяха прекъснати неколкократно от ръкопляскания от изправените на крака делегати в залата.

Мицкоски: Няма да подкрепим конституционни промени

На конгреса, който се проведе под мотото „Визия, която изгражда държава - За идното поколение 2030“, беше приета и „Нова глава - Стратегия Македония 2030“, която включва визия за това как партията вижда страната в бъдеще и стълбовете, върху които ще базира политиката си през следващите години.