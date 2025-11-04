Свят

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Той призова Брюксел да преосмисли правилото за единодушие

4 ноември 2025, 18:43
П ремиерът на РС Македония Християн Мицкоски обвини България в тормоз, определяйки условията за вписване на българите в конституцията на страната като политически натиск и несправедливо отношение.

„Те са вътре, ние сме отвън – това е форма на тормоз, нали? Бихме искали и ние да седнем на масата в Брюксел. Но каква е цената и дали това ще е последната цена, която трябва да платим?Ако някой си позволява да тормози друг, който иска да се присъедини към клуба, защо останалите трябва да мълчат? Това не е нормално... И вероятно ще се повтаря отново и отново, защото изглежда работи“, заяви Мицкоски в интервю за „Евронюз“. 

Той призова Брюксел да преосмисли правилото за единодушие и правото на вето на отделните държави.

Северномакедонският премиер постави въпроса защо ЕС изисква едностранни отстъпки от Скопие, без да обръща внимание на положението на македонците в България.

„Защо тогава трябва да променяме Конституцията си? Защо не говорим за македонската общност в България? Какво става с техните човешки права? Те не могат да регистрират неправителствена организация. Не говорим за промяна в българската Конституция, а за реципрочност“, каза Мицкоски.

Според него този дисбаланс подкопава принципите на равнопоставеност и справедливост, които ЕС твърди, че защитава.

„Вярваме, че нашето бъдеще е в ЕС. И вярваме, че интеграцията на Западните Балкани в ЕС носи добавена стойност за самия ЕС. Въпреки всички унижения и разочарования, и въпреки настоящото недоволство сред гражданите, ние споделяме същите ценности“, добави Мицкоски.

Той предупреди, че обикновените македонци стават все по-разочаровани и объркани от липсата на напредък, като поставят под въпрос какво всъщност олицетворява ЕС днес:

„Гражданите на моята страна са изпълнени с разочарование и ме питат: „Добре, господин премиер, какво следва сега? Ако направим това, ще е ли последното, или ще има още искания в бъдеще?“

„За съжаление, се намираме на същото място, където бяхме преди 25 години. И то не заради Копенхагенските критерии или неизпълнение на целите, а заради изкуствени спорове – като този за нашето знаме, името на държавата, промени в Конституцията – ту това, ту онова“, каза Мицкоски.

Припомняме, че през 2022 г. тогавашното правителство на РС Македония и Европейският съюз се договориха за започване на процеса на присъединяване на страната, след като тя изпълни определени условия, едно от които е записване на българите в конституцията като държавотворен народ, наред с македонците, сърбите, албанците, ромите, власите и босненците. Документът, станал известен като „Френското предложение“, е ратифициран от всички държави - членки на ЕС и от РС Македония.

Християн Мицкоски РС Македония България
