ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

3 ноември 2025, 14:25
ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват
Източник: БТА

С еверна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения, целящи да бъдат включени в Конституцията гражданите, които не принадлежат към мнозинствения народ, като например българите, въпреки че страната се е ангажирала да го направи.

Това се казва в годишния доклад на Европейската комисия (ЕК) за напредъка на кандидатите за членство в ЕС, съобщи Радио „Свободна Европа“.

ЕС готви тежък доклад за Северна Македония

В доклада се подчертава, че съществуващите двустранни споразумения, включително Преспанското споразумение между Гърция и Северна Македония и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония, „трябва да бъдат прилагани добросъвестно от всички страни“.

„Властите продължиха да работят по пътни карти в областта на върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции, както и по план за действие за защита на малцинствата“, се посочва в доклада.

Главно критики в годишните доклади на ЕК за Балканите

Според ЕК Северна Македония трябва да засили усилията си за утвърждаване на върховенството на закона, особено в защитата на независимостта и почтеността на съдебната система, и да засили борбата с корупцията. В документа се добавя, че страната е сред тези, които са постигнали „ограничен напредък“ в областта на правосъдието.

Същевременно страната, според Комисията, е напълно съгласувала външната и отбранителната си политика с тази на ЕС. Северна Македония е и сред държавите, присъединили се към Конвенцията за общ транзит, споразумение, което ускорява трансграничното движение на стоки.

НС прие решение, свързано с напредъка на РСМ  в процеса на присъединяване към ЕС

Европейската комисия отбелязва като положително развитие активирането на Съвета за сътрудничество между правителството и гражданското общество в Северна Македония, но подчертава, че страната е постигнала по-малък напредък по отношение на плурализма, свободата на медиите и свободата на изразяване.

Северна Македония е сред държавите, за които ЕК е одобрила допълнителни средства по Плана за растеж на Западните Балкани „в знак на признание за значителен напредък в реформите“.

Източник: БГНЕС    
Северна Македония Европейска комисия Присъединяване към ЕС Конституционни изменения Върховенство на закона Добросъседство Борба с корупцията Доклад за напредъка Защита на малцинствата Двустранни споразумения
