Кола прелетя през мантинела и се приземи в тревата между блоковете във „Връбница“

О бърната кола скъса мантинела и се приземи в тревна площ до блоковете в столичния квартал "Връбница 1", съобщават очевидци в групата "Катастрофи в София" във Facebook.

Според някои хора става въпрос за пиян шофьор на такси.

Според други автомобилът се е движел по мост в посока "Орион" - бул. "Ломско шосe".

Към този момент няма информация за пострадали.

111 катастрофи в столицата само за 24 часа

Двайсет и четирима души са ранени при 20 пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани едно тежко и 33 леки ПТП, един човек е пострадал.

От началото на месеца при катастрофи са загинали 48, а са ранени 732-ма души, а от началото на година загиналите са 411, ранените – над 7130 души.