Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Б огати чужденци са плащали десетки хиляди паунда, за да станат „уикенд снайперисти“ и да стрелят по цивилни по време на обсадата на Сараево, според твърдения, които се разследват от италианските власти, пише британското издание „Телеграф“ (The Telegraph).

Започнато беше разследване за това, че

любители на огнестрелни оръжия и крайнодесни екстремисти са пътували до разкъсваният от войната град през 90-те години на миналия век със снайперистки пушки, за да убиват изплашени босненци „за забавление“.

Чужденците, от Италия, САЩ, Русия и други страни, са обвинявани, че са плащали на сръбските сили, за да участват в стрелбата по време на Босненската война. Твърди се, че са били мотивирани от съпричастност към сръбската кауза, чиста кръвожадност или комбинация от двете, според разследващите.

Сърбия отрича тези твърдения.

Но свидетели и италиански следователи твърдят, че дори имало ценоразпис за целенасочени убийства – чужденците плащали повече, за да стрелят по деца и мъже, които били въоръжени и в униформа. Снайперистите аматьори плащали съвременния еквивалент на 80 000-100 000 евро (около 80 000 паунда), за да участват в ужасяващия „спорт“, според вестник La Repubblica.

Италианците се събирали в североизточния граничен град Триест и били транспортирани до хълмовете около Сараево по време на обсадата на града от 1992 до 1996 г. Обсадата, която уби над 11 500 души, е най-дългата в съвременната европейска история, надминавайки 872-дневната германска обсада на Ленинград по време на Втората световна война.

„Военните туристи“ от различни националности, включително американци и руснаци, били допускани да стрелят по цивилни от босненските сръбски милиции под командването на военачалника Радован Караджич.

Прокурори в Милано се опитват да идентифицират италианците, които са били замесени в убийствата, и могат да повдигнат обвинения за „доброволно убийство, утежнено от жестокост и подли мотиви“. Те получават помощ от служители на специално подразделение на полицията Карабинери, известно като Raggruppamento Operativo Speciale, което се бори с тероризма и организираната престъпност.

Подобни твърдения са правени и в миналото, но сега отново излизат наяве благодарение на официално правно дело, заведено от Бенжамина Карич, бивш кмет на Сараево, „срещу неизвестни лица“. „Цял екип от неуморни хора се бори, за да бъде чут този сигнал“, каза тя пред ANSA, националната информационна агенция на Италия.

Делото е поето от италиански журналист и писател, Ецио Гавацени, с подкрепата на двама адвокати и бивш съдия.

„Имаше ценоразпис за тези убийства: децата струваха повече, после мъжете, предпочитано в униформа и въоръжени, жените и накрая възрастните, които можеше да бъдат убивани безплатно“,

каза Гавацени.

Той добави, че е ужасен от мисълта, че богати италианци от средната класа биха пътували до Босна и плащали, за да убиват хора за спорт. „Те тръгваха от Триест за лов на хора. После се връщаха у дома и продължаваха нормалния си живот, смятани за уважавани личности от тези, които ги познаваха“, каза той. Чужденците, които пътували до Сараево, за да стрелят по цивилни, „са играли на Бог и остават неизвестни“, добави Гавацени пред La Repubblica.

Убийствата са извършвани с предполагаемото съдействие на сръбската разузнавателна служба. Прокурорите ще разгледат показанията на бивш босненски разузнавач, който е събирал информация за предполагаемите уикенд снайперисти от пленен сръбски войник.

Бившият агент, Един Субашич, казал, че по време на разпит войникът заявил, че италианците са плащали, за да стрелят със снайперистки пушки на фронта.

Бивш морски пехотинец от САЩ, Джон Джордан, свидетелствал пред международния трибунал за бивша Югославия, ръководен от ООН през 2007 г., че „туристи-стрелци“ пътували до Сараево, за да стрелят по цивилни за собствено удоволствие.

Той казал, че е видял един чужденец „с оръжие, което изглежда по-подходящо за лов на диви прасета в Черна гора, отколкото за градски бой на Балканите“, и добавил, че човекът боравил с оръжието като „новак“.

Присъствието на „уикенд снайперисти“ било потвърдено по това време от италианската разузнавателна агенция SISMI.

Тим Джуда, британски експерт по Балканите, каза, че е възможно чужденци да са плащали, за да стрелят по жители на Сараево, но числата вероятно не са били големи.

„От 1992 до 1995 г. прекарах много време в Пале, което беше щабът на босненските сръбски сили, и не чух за това“, каза той пред The Telegraph. „Не съм забелязал странни чужденци да се появяват. Имаше някои руснаци и гърци, но те се биеха на сръбската страна като военни доброволци. Не казвам, че не се е случвало. Възможно е да е имало хора, готови да платят за това. Но не мисля, че числата са били много големи“.

Има един добре документиран случай на чужденец, който е стрелял по цивилни от хълмовете около Сараево. Едуард Лимонов, руски националист

е заснет през 1992 г., стрелящ с картечница по обсадения град.

Той бил придружаван от Караджич, който по-късно беше осъден за геноцид и престъпления срещу човечеството по време на босненската война. Лимонов умира в Москва през 2020 г. на 77 години.

Спорен документален филм „Сафари Сараево“, създаден през 2022 г. от словенския режисьор Миран Жупанич, прави подобни твърдения за чужденци, предприемащи „уикенд военни сафари“.

Един неназован бивш американски разузнавач казва, че е виждал туристите да плащат, за да стрелят по цивилни

„Бях в Грбавица (квартал на Сараево), където видях как, срещу определени суми пари, непознати влизат, за да стрелят по обградените граждани на Сараево“, казва бившият разузнавач във филма.

Жупанич казва пред Balkan Insight, че първоначално му е било трудно да повярва на твърденията за „човешкото сафари“. „Реакцията ми беше, че такова нещо е невъзможно – лов на хора е приказка, градска легенда. Наистина ме тревожи, че има хора, които плащат, за да им бъде позволено да стрелят по други хора. Това знание е нещо, което е невъзможно да се понесе“.

Документалният филм предизвика яростна реакция сред босненските сърби. Велйко Лазич, шеф на организация на ветерани, го нарече „абсолютна и отвратителна лъжа“. Той каза, че филмът е „обида към Република Сръбска (етнически сръбски ентитет, който заема половината от Босна и Херцеговина), армията ѝ и сръбските жертви на войната“.