Свят

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Сърбия отрича тези твърдения

12 ноември 2025, 13:07
Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево
Източник: iStock/GettyImages

Б огати чужденци са плащали десетки хиляди паунда, за да станат „уикенд снайперисти“ и да стрелят по цивилни по време на обсадата на Сараево, според твърдения, които се разследват от италианските власти, пише британското издание „Телеграф“ (The Telegraph).

Започнато беше разследване за това, че

любители на огнестрелни оръжия и крайнодесни екстремисти са пътували до разкъсваният от войната град през 90-те години на миналия век със снайперистки пушки, за да убиват изплашени босненци „за забавление“.

Чужденците, от Италия, САЩ, Русия и други страни, са обвинявани, че са плащали на сръбските сили, за да участват в стрелбата по време на Босненската война. Твърди се, че са били мотивирани от съпричастност към сръбската кауза, чиста кръвожадност или комбинация от двете, според разследващите.

Сърбия отрича тези твърдения.

Но свидетели и италиански следователи твърдят, че дори имало ценоразпис за целенасочени убийства – чужденците плащали повече, за да стрелят по деца и мъже, които били въоръжени и в униформа. Снайперистите аматьори плащали съвременния еквивалент на 80 000-100 000 евро (около 80 000 паунда), за да участват в ужасяващия „спорт“, според вестник La Repubblica.

Италианците се събирали в североизточния граничен град Триест и били транспортирани до хълмовете около Сараево по време на обсадата на града от 1992 до 1996 г. Обсадата, която уби над 11 500 души, е най-дългата в съвременната европейска история, надминавайки 872-дневната германска обсада на Ленинград по време на Втората световна война.

„Военните туристи“ от различни националности, включително американци и руснаци, били допускани да стрелят по цивилни от босненските сръбски милиции под командването на военачалника Радован Караджич.

Прокурори в Милано се опитват да идентифицират италианците, които са били замесени в убийствата, и могат да повдигнат обвинения за „доброволно убийство, утежнено от жестокост и подли мотиви“. Те получават помощ от служители на специално подразделение на полицията Карабинери, известно като Raggruppamento Operativo Speciale, което се бори с тероризма и организираната престъпност.

Подобни твърдения са правени и в миналото, но сега отново излизат наяве благодарение на официално правно дело, заведено от Бенжамина Карич, бивш кмет на Сараево, „срещу неизвестни лица“. „Цял екип от неуморни хора се бори, за да бъде чут този сигнал“, каза тя пред ANSA, националната информационна агенция на Италия.

Делото е поето от италиански журналист и писател, Ецио Гавацени, с подкрепата на двама адвокати и бивш съдия.

„Имаше ценоразпис за тези убийства: децата струваха повече, после мъжете, предпочитано в униформа и въоръжени, жените и накрая възрастните, които можеше да бъдат убивани безплатно“,

каза Гавацени.

Той добави, че е ужасен от мисълта, че богати италианци от средната класа биха пътували до Босна и плащали, за да убиват хора за спорт. „Те тръгваха от Триест за лов на хора. После се връщаха у дома и продължаваха нормалния си живот, смятани за уважавани личности от тези, които ги познаваха“, каза той. Чужденците, които пътували до Сараево, за да стрелят по цивилни, „са играли на Бог и остават неизвестни“, добави Гавацени пред La Repubblica.

Убийствата са извършвани с предполагаемото съдействие на сръбската разузнавателна служба. Прокурорите ще разгледат показанията на бивш босненски разузнавач, който е събирал информация за предполагаемите уикенд снайперисти от пленен сръбски войник.

Бившият агент, Един Субашич, казал, че по време на разпит войникът заявил, че италианците са плащали, за да стрелят със снайперистки пушки на фронта.

Бивш морски пехотинец от САЩ, Джон Джордан, свидетелствал пред международния трибунал за бивша Югославия, ръководен от ООН през 2007 г., че „туристи-стрелци“ пътували до Сараево, за да стрелят по цивилни за собствено удоволствие.

Той казал, че е видял един чужденец „с оръжие, което изглежда по-подходящо за лов на диви прасета в Черна гора, отколкото за градски бой на Балканите“, и добавил, че човекът боравил с оръжието като „новак“.

Присъствието на „уикенд снайперисти“ било потвърдено по това време от италианската разузнавателна агенция SISMI. 

Тим Джуда, британски експерт по Балканите, каза, че е възможно чужденци да са плащали, за да стрелят по жители на Сараево, но числата вероятно не са били големи.

„От 1992 до 1995 г. прекарах много време в Пале, което беше щабът на босненските сръбски сили, и не чух за това“, каза той пред The Telegraph. „Не съм забелязал странни чужденци да се появяват. Имаше някои руснаци и гърци, но те се биеха на сръбската страна като военни доброволци. Не казвам, че не се е случвало. Възможно е да е имало хора, готови да платят за това. Но не мисля, че числата са били много големи“.

Има един добре документиран случай на чужденец, който е стрелял по цивилни от хълмовете около Сараево. Едуард Лимонов, руски националист

 е заснет през 1992 г., стрелящ с картечница по обсадения град.

Той бил придружаван от Караджич, който по-късно беше осъден за геноцид и престъпления срещу човечеството по време на босненската война. Лимонов умира в Москва през 2020 г. на 77 години.

Спорен документален филм „Сафари Сараево“, създаден през 2022 г. от словенския режисьор Миран Жупанич, прави подобни твърдения за чужденци, предприемащи „уикенд военни сафари“.

Един неназован бивш американски разузнавач казва, че е виждал туристите да плащат, за да стрелят по цивилни

 „Бях в Грбавица (квартал на Сараево), където видях как, срещу определени суми пари, непознати влизат, за да стрелят по обградените граждани на Сараево“, казва бившият разузнавач във филма.

Жупанич казва пред Balkan Insight, че първоначално му е било трудно да повярва на твърденията за „човешкото сафари“. „Реакцията ми беше, че такова нещо е невъзможно – лов на хора е приказка, градска легенда. Наистина ме тревожи, че има хора, които плащат, за да им бъде позволено да стрелят по други хора. Това знание е нещо, което е невъзможно да се понесе“.

Документалният филм предизвика яростна реакция сред босненските сърби. Велйко Лазич, шеф на организация на ветерани, го нарече „абсолютна и отвратителна лъжа“. Той каза, че филмът е „обида към Република Сръбска (етнически сръбски ентитет, който заема половината от Босна и Херцеговина), армията ѝ и сръбските жертви на войната“.

По темата

Източник: The Telegraph    
обсадата на Сараево военни престъпления уикенд снайперисти босненска война разследване платени убийства цивилни жертви Радован Караджич италиански власти военни туристи
Последвайте ни
Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Любовната история на Зохран Мамдани и Рама Дуваджи

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Столична община опроверга Трайчо Трайков: Трамваят му не е бил засечен от кортеж на НСО

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Ценоразпис за смърт: Богати чужденци плащали за да убиват цивилни в Сараево

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 7 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 7 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 7 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 7 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

"Булгаргаз" предложи по-ниска цена на природния газ за декември

България Преди 24 минути

Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до КЕВР

<p>Водещият учен по AI на Meta Ян Лекюн напуска компанията</p>

Водещият учен по изкуствен интелект на Meta Ян Лекюн напуска компанията

Свят Преди 36 минути

Оттеглянето му идва на фона на усилията на Марк Зукърбърг да превърне Meta в лидер в "суперинтелигентността"

Земетресение край Кипър

Земетресение край Кипър

Свят Преди 58 минути

Трусът е бил последван от няколко по-слаби

5 изненадващи факта за секса

5 изненадващи факта за секса

Любопитно Преди 1 час

Сексуалната активност е важен показател за физическото и емоционалното благополучие

Снимката е илюстративна

Тяло е открито в поле, трима са арестувани

Свят Преди 1 час

Подозрение за връзка между убийство и нощен инцидент в Грийнок

Национален фонд за декарбонизация заменя Фонда за енергийна ефективност

Национален фонд за декарбонизация заменя Фонда за енергийна ефективност

България Преди 1 час

Това реши парламентът на второ четене

Стари нефтени кладенци замърсяват качеството на водата в САЩ

Стари нефтени кладенци замърсяват качеството на водата в САЩ

Свят Преди 1 час

Изследователите също така откриха, че някои от подземните води на обектите показват високи концентрации на разтворено желязо и арсен

<p>Новото &quot;оръжие на Страшния съд&quot; на Америка се появи неочаквано</p>

Новото "оръжие на Страшния съд" на Америка се появи неочаквано - ще уплаши врага

Свят Преди 1 час

AGM-181 е крилата ракета, способна да носи ядрена бойна глава

Снимката е илюстративна

Как да преживеем магнитна буря, съвет от лекар

Любопитно Преди 1 час

Магнитните бури са колебания в магнитното поле на Земята, които могат да повлияят на благосъстоянието на живеещите на Земята

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Юпитер стана ретрограден – какво означава това за всяка зодия

Любопитно Преди 1 час

Сега, когато Юпитер започва да се движи назад до 10 март 2026 г., той ще ни помогне да пренапишем и възстановим представата си за емоционална стабилност

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

"Лукойл" изпада в криза, след като САЩ блокираха сделка с "марионетката на Кремъл"

Свят Преди 1 час

САЩ възпрепятства продажбата на международните активи на руската компания на търговеца Gunvor, подновявайки опасенията за възможно поглъщане от "Роснефт"

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

На публикуваните кадри се вижда, че Григор и Ейса се наслаждават на слънцето и топлото време

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Кървава атака в Чикаго, мъж намушка жена на гарата, издирват го

Свят Преди 1 час

Жената е получила леко нараняване и е била откарана в болница

Нови експертизи разкриват детайли по делото за убийството на Пейо Пеев

Нови експертизи разкриват детайли по делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Има установена кръв по една от дрехите на жертвата, съобщи експерт Аделина Стоянова

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Великобритания спира обмена на разузнавателна информация със САЩ

Свят Преди 2 часа

САЩ съобщиха, че от септември насам са извършили 14 удара по плавателни съдове край бреговете на Венецуела, при които са загинали над 70 души

<p>Скандали и неочаквани обрати преди финала на&nbsp;&bdquo;Мис Вселена 2025&ldquo;</p>

Кои държави няма да участват в „Мис Вселена 2025“ и защо

Любопитно Преди 2 часа

Докато вълнението около финала расте, някои държави няма да участват тази година – поради различни, понякога неочаквани обстоятелства

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Слънчево с мъгли и слани

sinoptik.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg

Брук от „Дързост и красота“ пристига в София утре, вижте как изглежда тя днес

Edna.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Разрив между част от играчите на Реал и Алонсо, Винисиус поставил ултиматум към Перес

Gong.bg

Руска тенисистка залюби колега

Gong.bg

Какво време ни очаква до края на ноември

Nova.bg

От днес: Благомир Коцев ще изпълнява задълженията си на кмет от ареста

Nova.bg