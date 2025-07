Нови разкрития за Тръмп и Епщайн: Не, не. Тя не е тук за теб

М ария Фармър, художничка, която e сред първите лица, обвинили Джефри Епщайн и Гислейн Максуел в сексуално насилие преди почти три десетилетия, изнесе нови факти пред New York Times.

Фармър твърди, че е призовала правоприлагащите органи да разследват влиятелни лица в обкръжението на Епщайн, включително Доналд Тръмп, пише The Guardian.

Тя сподели за притеснителна среща, която е имала с Тръмп в офиса на Епщайн в края на 1995 г. Художничката е повторила тези впечатления и по време на повторно интервю с ФБР през 2006 г., когато отново е акцентирала, че сегашният президент на САЩ трябва да бъде разследван.

Фармър изрази дълбоко недоумение относно начина, по който правоприлагащите органи са се отнесли към нейните показания през 1996 и 2006 г., които тя обвинява в бездействие.

През 2008 г. Епщайн сключи сделка с федералните прокурори в Южна Флорида, която му позволи да избегне по-тежки наказания, като призна вината си за по-леки обвинения за склоняване на непълнолетни към проституция. Въпреки че разследванията за сексуален трафик продължаваха, той бе арестуван отново, но през 2019 г. е намерен мъртъв в затворническата килия, преди да бъде изправен пред съда за трафик на деца с цел проституция, като според мнозина не се е самоубил, а е бил убит.

Максуел през 2022 г. е осъден на 20 години затвор за сексуален трафик.

Защо историята на Фармър е от значение?

Разказът на Фармър може да посочи в какъв контекст името на Тръмп може да се появи във федерални файлове, свързани с Епщайн. Сведенията също могат да подхранят допълнително недоверие в официалната версия на събитията, включително констатациите, че Епщайн се е самоубил.

Файловете на Епщайн съдържат много записи, които не са били оповестени публично и вероятно включват имена и подробности за данни, доказателства, свидетелства и връзки, които са били събрани по време на разследването.

Отношенията на Тръмп и Епщайн

Белият дом оспори разказа на Фармър и каза пред Times, че Тръмп е прекратил приятелството си с Епщайн преди много години.

Отношенията на Тръмп с Епщайн отново привлякоха вниманието на обществото, след като неговият главен прокурор Пам Бонди и директорът на ФБР Каш Пател се отказаха от по-ранните обещания да публикуват секретните файлове от разследването на Епщайн.

След това Тръмп призова съответните показания на голямото жури в съдебното дело срещу Епщайн да бъдат публикувани, настоявайки, че той няма какво да крие.

“Не, не. Тя не е тук за теб.”

