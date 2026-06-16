България

Загиналата на тротоар край Свети Влас е 18-годишна украинска гражданка

Тя е живеела в Свети Влас със статут на временна закрила

16 юни 2026, 11:37
Загиналата на тротоар край Свети Влас е 18-годишна украинска гражданка
Източник: iStock

У битата на тротоар снощи на пътя между курорта Слънчев бряг и Свети Влас е 18-годишна украинска гражданка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Тя е живеела в Свети Влас със статут на временна закрила. 

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Инцидентът е станал около 19:44 ч. По данни на полицията лек автомобил BMW 745i с бургаска регистрация, управляван от 21-годишен мъж от Бургас, е загубил контрол при излизане от ляв завой. Автомобилът се е движил с несъобразена с пътните условия и интензивността на трафика скорост, след което е напуснал платното за движение.

След излизането си от пътя колата е ударила ограда на жилищна сграда и е блъснала младата жена, която се е движела по тротоара. Тя е починала на място.

Водачът е тестван за алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Взети са кръв и урина за допълнителен химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: БТА,  Галя Тенева    
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