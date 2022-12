Нова Зеландия с уникален закон: Забранява купуването на тютюн от бъдещите поколения

Н ова Зеландия днес прие пакет закони, които са част от уникален план за постепенна забрана на тютюнопушенето чрез налагане на забрана на хората под определена възраст да купуват цигари, предаде Асошиейтед прес.

Законът предвижда, че тютюневи изделия няма да могат да бъдат продавани на хора, родени след 1 януари 2009 г. Това означава, че минималната възраст за закупуване на цигари ще продължи да се покачва. На теория човек, опитващ се да си купи пакет цигари през 2072 г., ще трябва да покаже документ за самоличност, удостоверяващ, че той е на възраст най-малко 63 години. Но здравните власти се надяват, че тютюнопушенето ще изчезне значително преди това.

Новият закон предвижда и да бъде намален от около 6000 на 600 броят на търговците на дребно, на които е позволено да продават тютюневи изделия, както и да бъде намалено количеството на тютюна в цигарите.

Министърката на безопасността на храните и въпросите на възрастните хора Аеша Верал каза, че здравната система на страната ще спести милиарди долари, тъй като няма да ѝ се налага да лекува заболявания, причинени от тютюнопушенето, като рака, инфарктите, инсултите и ампутациите.

