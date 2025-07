Руски удар прекъсна захранването на АЕЦ "Запорожие"

У крайна съобщи, че руски удар е засегнал електропровод към атомната електроцентрала в украинския град Запорожие и е причинил спиране на тока, предаде "Ройтерс".

Прекъснат е електропроводът, който свързва Запорожската атомна електроцентрала с електропреносната мрежа, съобщи украинският министър на енергетиката Герман Галушченко. Руският удар е прекъснал последния от двата резервни електропровода, които подават външно електричество към АЕЦ "Запорожие".

"Украинската АЕЦ "Запорожие" загуби цялото си външно електрозахранване в 17:36 ч. днес", потвърди в X генералният директор на Международната агенция по атомна енергия Рафаел Гроси.

"АЕЦ "Запорожие" в момента разчита на захранване от аварийните си дизелови генератори, което подчертава изключително несигурната ситуация с ядрената безопасност", добави Гроси.

"Ударът на окупаторите предизвика прекъсване на електрозахранването в Запорожската атомна електроцентрала. Врагът удари електропровода, свързващ временно окупираната АЕЦ "Запорожие" с единната енергийна система на Украйна. Тази линия помага да се поддържат собствените нужди на централата от електроенергия, за да се гарантират нивата на радиационна безопасност", посочи Галушченко.

Той също така припомни, че от началото на пълномащабното нахлуване централата вече осем пъти е преминавала през пълно прекъсване на електрозахранването.

АЕЦ "Запорожие" е зависима от един-единствен резервен електропровод за доставка на електроенергия, необходима за охлаждане на шестте реактора и отработеното ядрено гориво.

Пресслужбата на централата, цитирана от ТАСС, на свой ред съобщи, че прекъсването на линията "Днепровска", довело до спиране на външното електрозахранване, не е създало заплахи за сигурността.

Електроснабдяването за нуждите на украинската АЕЦ се извършва чрез генератори. Те разполагат с гориво за 20 денонощия, създадена е система за доставки, допълни пресслужбата.

Ukraine’s ZNPP lost all off-site power at 17:36 today, 9th time during military conflict and first since late 2023. The ZNPP currently relies on power from its emergency diesel generators, underlining extremely precarious nuclear safety situation, IAEA DG @rafaelmgrossi says. pic.twitter.com/P1r4f4U54q