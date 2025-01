Нова серия удари между Русия и Украйна

Р усия и Украйна си размениха нови удари с безпилотни летателни средства през изминалата нощ, съобщават агенциите.

Украинската армия обяви, че Москва е атакувала със 141 дрона, включително дронове камикадзе "Шахед", изстреляни от различни места в Русия като Милерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск, и е изстреляла балистична ракета "Искандер-М" от Курска област срещу украинската Сумска област, съобщиха Ройтерс и Укринформ.

По данни на военните на Киев подразделенията на противовъздушната отбрана са свалили 93 дрона "Шахед"; 47 от изстреляните от Русия безпилотни апарати са били от типа дронове примамки, посочват Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

Въздушната атака е отблъсната с участието на авиация, ПВО, сили за радиоелектронна борба и мобилни зенитни подразделения.

Русия е превзела важен град в Източна Украйна

Дроновете, които са свалени, са били неутрализирани над области по цялата територия на Украйна, включително Полтавска, Сумска, Харковска, Черниговска, Киевска и други.

Дроновете примамки са особен вид безпилотни летателни средства, чиято цел е да изтощават боеприпасите на украинската ПВО. Те не причиняват поражения на земята, а само прелитат и после се връщат обратно в Русия.

Само над Сумска област през изминалата нощ са свалени 22 дрона, посочват ВСУ.

Руското командване, от своя страна, съобщи, че през нощта силите му са свалили 31 украински дрона, чиято мишена са били главно промишлени обекти.

"През изминалата нощ системите за ПВО прехванаха и унищожиха 31 украински дрона", съобщи в Телеграм Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

