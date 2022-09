Нова победа на Украйна в битката за Херсон

У краинската армия вече е на 30 километра от Херсон.

Контраофанзивата напредва в две посоки към града - от запад и от север.

Украйна атакува руска командна база

В първото направление украинските сили са достигнали подстъпите към Киселивка.

На север днес те са превзели Високополя. Това съобщи първият заместник-председател на Херсонския областен съвет Юрий Соболевски в своя канал в Телеграм.

„Високополя е Украйна”, обяви Соболевски, цитиран от „Укринформ”.

Украйна: Ние определяме кога свършва войната с Русия

Руските сили окупираха селището през март. Сега украински войници издигнаха флага на Украйна над сградата на местната болница. Руската 98-а въздушно-десантна дивизия е отблъсната към Архангелск, на няколко километра на юг.

📷Ukrainian troops raised Ukrainian flag on the roof of hospital in Vysokopillya, #Kherson Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/2D2Na0Rj1o