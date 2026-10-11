Нов ултиматум от хутите: Предупредиха пътниците и авиокомпаниите да избягват Саудитска Арабия

Й еменските бунтовници хути днес отново предупредиха авиокомпании, летищни служители и пътници да не използват летищата в Саудитска Арабия, предаде Ройтерс.

Хутите добавиха, че трябва да се подходи сериозно към предупреждението им.

Йеменските бунтовници вчера атакуваха международното летище „Крал Халид“ в Рияд, като при ударите бяха убити 12 души и 309 бяха ранени.

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Хутите заявиха, че Саудитска Арабия „носи отговорност за неуспеха да се прехванат ракетите“, изстреляни срещу Рияд.

Междувременно представител на авиационния сектор в Рияд заяви за Франс прес, че летище „Крал Халид“ все още не е подновило дейността си.

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Според сайта за проследяване на полети „Флайтрадар 24“ затварянето на летището в Рияд отново е удължено с 24 часа, като засега мярката остава в сила до 21:00 ч. по Гринуич.