Хусите атакуваха летището в Рияд с ракета, има ранени

Й еменските бунтовници хуси са атакували международното летище на Риад в Саудитска Арабия с ракета, предаде Франс прес. В зоната е започнала евакуация.
Петима души са били тежко ранени при удара. Те са откарани в спешни отделения в болници в саудитската столица. Десетки души са по-леки травми и също са откарани в различни болници.
A loud blast at #Riyadh's international airport on Saturday prompted evacuations and sent more than a dozen ambulances rushing to the scene. Flights were diverted or cancelled as Saudi Arabia faced escalating Houthi attacks, days before the capital is due to host major energy and investment conferences. Read More: https://t.co/uSO2FUyy9B— IndiaToday (@IndiaToday) October 10, 2026
Информирани източници заявиха за Франс прес, че лекари са призовани да се явят в болниците в Рияд заради възникнала сериозна спешна ситуация.
Германия, Канада и Испания призоваха гражданите си да не пътуват през летището в Рияд, а кувейтските авиолинии анулираха полети дотам, след като то е било затворено след нанесения удар.
През последните седмици напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси ескалира. Преди боен дни бяха убити четирима души и няколко бяха ранени при удари по международното летище в Рияд. При една от атаките бе поразен самолет на националния авиопревозвач „Саудия“ (Saudia). Атаките принудиха редица авиокомпании да преустановят или да отменят полетите до Рияд, докато саудитската столица се готви за домакинството на насрочени за този месец големи форуми, посветени на енергетиката и инвестициите.