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Хусите атакуваха летището в Рияд с ракета, има ранени

Инцидентът става на фона на ескалиращо напрежение и скорошни атаки в региона, довели до отмяна на множество полети

Обновена преди 1 час / 10 октомври 2026, 18:30
Хусите атакуваха летището в Рияд с ракета, има ранени
Източник: iStock

Й еменските бунтовници хуси са атакували международното летище на Риад в Саудитска Арабия с ракета, предаде Франс прес. В зоната е започнала евакуация.

Петима души са били тежко ранени при удара. Те са откарани в спешни отделения в болници в саудитската столица.  Десетки души са по-леки травми и също са откарани в различни болници.

Информирани източници заявиха за Франс прес, че лекари са призовани да се явят в болниците в Рияд заради възникнала сериозна спешна ситуация.

Германия, Канада и Испания призоваха гражданите си да не пътуват през летището в Рияд, а кувейтските авиолинии анулираха полети дотам, след като то е било затворено след нанесения удар.

През последните седмици напрежението между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси ескалира. Преди боен дни бяха убити четирима души и няколко бяха ранени при удари по международното летище в Рияд. При една от атаките бе поразен самолет на националния авиопревозвач „Саудия“ (Saudia). Атаките принудиха редица авиокомпании да преустановят или да отменят полетите до Рияд, докато саудитската столица се готви за домакинството на насрочени за този месец големи форуми, посветени на енергетиката и инвестициите.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Взрив в Рияд Саудитска Арабия Летище Крал Халид Хуси Йемен Атаки Отменени полети Напрежение в Близкия изток Иран
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