Нов старт на делото, разтърсило Франция: Жизел Пелико беше посрещната с аплодисменти в съдебната зала

Съдебният процес срещу 44-годишния строител започна в Ним, Южна Франция

6 октомври 2025, 18:29

П о-малко от година след историческата присъда по делото за дрога и изнасилване, което разтърси Франция и превърна Жизел Пелико в световен символ, тя беше посрещната с аплодисменти на 6 октомври, пристигайки в съдебната зала за обжалването на присъдата на мъж, оспорващ присъдата си.

Хусаметин Доган, осъден на девет години лишаване от свобода през декември, отрича да е имал намерение да изнасили Пелико. Той твърди, че е бил измамен от Доминик Пелико, бившия съпруг на Жизел, който е дрогирал жена си и я е предлагал на непознати онлайн, преди да заснеме нападенията, съобщи "Си Ен Ен". 

Случаят „Пелико”: Говори съпругата, осъдила мъжа си за множество изнасилвания

Съдебният процес срещу 44-годишния строител започна в Ним, Южна Франция. Доган е обвинен в тежко изнасилване чрез даване на вещества, които нарушават преценката или самоконтрола, престъпление, наказуемо с до 20 години затвор.

Той остава на свобода до произнасянето на присъдата. Прокурорите поискаха 12 години по първото му дело, но съдът наложи 9.

Облечена в розово сако, Пелико влезе в съдебната зала под полицейска охрана, усмихната, като се ръкуваше с поддръжници, които скандираха „Благодаря!“ и други думи на подкрепа.

В първоначалното производство бившият ѝ съпруг и още 50 мъже бяха осъдени за сексуално насилие над нея между 2011 и 2020 г., докато тя е била под химическо подчинение. Доминик Пелико получи 20 години затвор, а присъдите на останалите обвиняеми варираха от 3 до 15 години. Делото привлече международно внимание, след като Жизел Пелико се противопостави на закрито заседание, искане, направено от няколко обвиняеми. Съдът се съобрази с нейното искане. Доказателствата включваха шокиращи домашни видеа, заснети от Доминик Пелико в дома на двойката в малкото провинциално градче Мазан и на други места.

„Нямам с какво да се срамувам. Срамът трябва да смени страната“, заяви Жизел в първия ден на процеса. След присъдата тя отбеляза, че „никога не е съжалявала за това решение“ и благодари на поддръжниците, които ѝ давали силата да се връща в съда всеки ден.

Оттогава Пелико се превърна в символ на борбата срещу сексуалното насилие, а шокиращият случай предизвика национална дискусия за културата на изнасилването във Франция.

Доминик Пелико призна ролята си и не обжалва 20-годишната си присъда, която вече е окончателна. Очаква се да свидетелства по време на обжалването, след като е бил замесен от другия обвиняем.

Мъжът, осъден по делото за масово изнасилване във Франция, няма да обжалва

От общо 51 осъдени мъже, 17 първоначално подадоха обжалване. Повечето от тях бяха оттеглени и само Доган продължи с обжалването. Докато миналогодишният процес продължи четири месеца, новият е предвиден да продължи не повече от четири дни, с очаквана присъда на 9 октомври.

Гражданските производства в Авиньон са планирани за ноември, за да се уредят обезщетенията към основната жертва и семейството ѝ, които ще бъдат изплатени съвместно от осъдените мъже. 

Източник: БГНЕС    
