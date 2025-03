Как синът на Жизел Пелико разбра за зверствата на чудовището от Авиньон

Б аща му е един от най-страшните сексуални престъпници във Франция, а майка му – национален герой. Когато погледнете снимки или видеа на дружелюбния и елегантно облечен мъж, е невъзможно да си представим болката и страданието, които са преследвали Дейвид Пелико и семейството му през последните четири години, пише Sky News.

„Той ми беше баща, но вече не е“, казва Дейвид. – „Днес той е чудовище“.

Дейвид е най-големият син на Жизел Пелико - 72-годишна жена, която е била упоявана и многократно изнасилвана от Доминик Пелико и поне 50 други мъже, докато е била в безсъзнание.

Дъщерята на чудовището от Авиньон: „Баща ми трябва да умре в затвора“

Тя се отказа от правото си на анонимност и настоява съдебният процес в Южна Франция да бъде публичен, за да бъдат засрамени нападателите ѝ.

Жизел обясни защо го прави с думите:

„Не ние трябва да се срамуваме, те трябва да изпитват срам“.

Баща му Доминик призна, че многократно е дрогирал и изнасилвал Жизел между 2011 и 2020 г., и е канил десетки други мъже в дома им в Южна Франция, за да извършат същото.

Максимална присъда за чудовището от Авиньон

Признавайки престъпленията си Доминик Пелико, когото медиите нарекоха „чудовището от Авиньон“, заяви пред съда по време на делото: „Аз съм изнасилвач, точно както всички други в тази стая“.

Докато непознати насилвали упоената му съпруга, Доминик ги заснемал, създавайки колекция от материали за малтретиране.

Престъпленията му били разкрити случайно през 2020 г., когато бил хванат да снима под женски поли в местен супермаркет.

Когато полицията иззела устройствата му, открили 20 000 щателно организирани видеоклипове и снимки на насилие. Жизел била жертвата в много от тях.

На 2 ноември 2020 г. полицията й показала какво е открила.

След като се видяла насилена по най-отвратителни начини, тя трябвало да се обади на децата си, за да им съобщи какво е направил баща им.

„Това е момент, който ще остане запечатан в паметта ми завинаги“, казва Дейвид, докато разказва за вечерта, която разрушила семейството му.

Dominique Pelicot found guilty.



The panel of five judges have convicted Dominique Pelicot of aggravated rape of Gisèle Pelicot.



He was also convicted of making and distributing pictures and images of Gisèle Pelicot.



Dominique Pelicot has also been found guilty of making and… pic.twitter.com/9RMW6Ilkyj