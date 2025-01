Нов опит за арест на президента на Южна Корея

О тново ще бъде направен опит да бъде арестуван президентът на Южна Корея Юн Сук-йол, който е обвинен в метеж, след като високопоставен следовател обеща да направи всичко необходимо, за да пробие блокадата на президентската охрана и да задържи лидера, на когото бе гласуван импийчмънт, предаде Ройтерс.

Групи протестиращи, някои от които подкрепят и други, които се противопоставят на Юн, днес продължиха да демонстрират по улиците около президентския дворец въпреки минусовите температури.

Междувременно снощи съдът отново издаде заповед за арест на Юн.

Тази седмица Президентската служба за сигурност (ПСС) укрепи президентския дворец с бодлива тел и барикади, използвайки автобуси, за да блокира достъпа до сградата на хълма, в която се предполага, че се намира Юн, който отказва да се яви на разпит.

Обвинения и готовност за арести: Политическите трусове в Южна Корея продължават

Срещу Юн се води разследване за метеж във връзка с обявеното от него на 3 декември военно положение, което шокира Южна Корея и доведе до издаването на първата заповед за арест на действащ президент.

Той участва и в друг съдебен процес в Конституционния съд за импийчмънта, който му бе гласуван от парламента на 14 декември заради обявяването на военното положение.

