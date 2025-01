Обвинения и готовност за арести: Политическите трусове в Южна Корея продължават

Ю жнокорейските прокурори повдигнаха обвинение срещу командира на военното разузнаване на страната заради неговата роля в неуспешния опит на сваления президент Юн Сук-йол да въведе военно положение на 3 декември, съобщи агенция Йонхап.

Също така стана известно, че южнокорейската полиция ще има готовност да арестува членове на президентската служба за сигурност, ако те се опитат да блокират разследващите при следващия им опит да изпълнят заповедта за арест на сваления с импийчмънт президент Юн Сук-йол, предаде Ройтерс. В петък следователи, водещи наказателно разследване дали Юн е подбуждал към въстание, като е обявил военно положение, не успяха да изпълнят заповедта за арест в неговата резиденция.

Two military officials, including the army chief, were indicted on Friday for their involvement in the brief imposition of martial law in South Korea after being https://t.co/lSEyu6hpda#DialoguePakistan #SouthKorea #military #officials #army #chief #martiallaw #arrested pic.twitter.com/d8RSWktT0I