Южна Корея приключва разчитането на записа от катастрофиралия самолет

Ю жнокорейските следователи казаха в събота, че са близо до финала при разчитането на записа в пилотската кабина от фатална самолетна катастрофа, оставила 179 жертви миналата седмица.

Записът може да съдържа улики за последните моменти от полет 2216 на Jeju Air, който превозваше 181 пътници и екипаж от Тайланд до Южна Корея в неделя, когато се приземи по корем, преди да се удари в бетонна преграда в края на пистата на летището. Южнокорейски и американски следователи, включително от производителя на самолета Boeing, претърсват мястото на катастрофата в югозападния град Муан, за да установят причината. Разследващите също извадиха двигателя на самолета от мястото на катастрофата тази седмица, добави министерството.

South Korea to compile transcript of voice recording from crashed plane on Saturday



