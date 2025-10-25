Китай и САЩ започнаха ключови търговски преговори в Малайзия

Д елегациите на Китай и САЩ се срещнаха днес сутринта в малайзийската столица Куала Лумпур за преговори по икономически и търговски въпроси, предадоха Синхуа и Франс прес.

KUALA LUMPUR, Malaysia — China and the United States began their latest round of trade talks in Malaysia on Saturday, a US Treasury spokesman and Beijing's state media said, ahead of a highly anticipated meeting of their leaders in South Korea next week.

Двете страни ще проведат консултации по важни въпроси, свързани с икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ в съответствие с важния консенсус, постигнат от държавните глави на двете страни по време на телефонните им разговори през тази година, заяви в четвъртък говорител на китайското министерство на търговията.

Китайската делегация се ръководи от китайския вицепремиер Хъ Лифън, който е и член на Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война, отбелязва АФП.