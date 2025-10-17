Свят

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

17 октомври 2025, 14:16
Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“
Източник: Getty Images

П о време на наскорошно събитие за събиране на средства президентът Доналд Тръмп предложи рядък поглед към интимния момент, който е споделил с първата дама Мелания в тяхната първа нощ на 1600 Pennsylvania Avenue, пише Hello!.

Говорейки пред група дарители, подкрепящи проект за бална зала на стойност 250 милиона долара в Белия дом, Тръмп описва преживяването като „нереално“ и подчертава историческото значение на новия им дом.

Стоейки в жилищния коридор с Мелания, Тръмп разказва как е погледнал в прочутата Lincoln Bedroom и е останал възхитен от момента. „Казах си: ‘Беше нереално преживяване.’ Казвам: ‘Вярваш ли на това? Ние сме в Белия дом и това е Lincoln Bedroom!’“ разказа той на присъстващите.

Източник: Getty Images/Guliver

„Нищо не се сравнява с Белия дом,“ каза Тръмп. „Просто е специално място.“

Той продължи да разсъждава: „Отнема време да свикнеш с него. Аз вероятно все още не съм свикнал. Просто е специално място, какво да кажа. Така че трябва да се грижим за него.“

От връщането на Тръмп в Белия дом, първата дама е направила няколко публични изяви заедно с него.

Източник: GettyImages

Събитието е било организирано за набиране на средства за бална зала с площ от 90 000 квадратни фута в Белия дом, предназначена за държавни вечери и големи събития. Луксозното пространство, което се очаква да бъде завършено преди края на мандата на Тръмп, ще включва златни акценти и обширни архитектурни детайли.

Събитието привлича водещи дарители, включително представители на технологични гиганти като Amazon, Apple, Google и Microsoft. „Имаме много легенди в залата тази вечер, и затова сме тук, за да ви отпразнуваме, защото сте дали огромни суми, за да видим построяването на бална зала за първи път в Белия дом,“ отбеляза Тръмп.

От връщането на Тръмп в Белия дом, първата дама е участвала в редица публични събития заедно с него, включително инаугурацията, държавно посещение във Великобритания и големи събития като White House Easter Egg Roll и Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Тя също наскоро говори пред работна група за изкуствен интелект в Белия дом и според съобщения е поддържала „отворен канал за комуникация“ с руски служители по въпроси, свързани с украински деца.

Източник: Getty Images

Двойката последно посети Великобритания, което без съмнение беше едно от най-значимите събития за годината. 45-ият и 47-ият президент на САЩ приеха поканата за това безпрецедентно държавно посещение през февруари.

Поканата от крал Чарлз беше предадена от британския премиер Киър Стармър по време на посещение в Белия дом. „Това е наистина специално. Такова нещо никога не се е случвало преди. Това е безпрецедентно,“ каза премиерът по това време.

Инаугурацията на Доналд Тръмп в кадри
33 снимки
Тръмп
Тръмп
Тръмп
Тръмп
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Белия дом Бална зала Набиране на средства Първа дама Държавно посещение Крал Чарлз Lincoln Bedroom Президент на САЩ
