Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

55-годишната Мелания избра за събитието кафяво кожено бомбър яке, комбинирано с бяла риза с яка и тъмни дънки

6 октомври 2025, 12:04
Източник: Getty Images

М елания Тръмп очевидно е в своята „Топ Гън“ ера.

Първата дама се превъплъти в героинята Шарлот „Чарли“ Блекууд, докато в неделя посещаваше военноморската база Норфолк във Вирджиния. Поводът беше честването на 250-годишнината от създаването на американския флот.

55-годишната Мелания избра за събитието кафяво кожено бомбър яке, комбинирано с бяла риза с яка и тъмни дънки. Тя допълни визията си с авиаторски очила и бяла бейзболна шапка с бродиран надпис „САЩ“ отпред.

Стилът ѝ напомняше на емблематичния герой на Том Круз от „Топ Гън“ — лейтенант Пийт „Маверик“ Мичъл от Военноморските сили на САЩ, както и на героинята на Кели Макгилис в култовия филм.

Мелания беше придружена от президента Доналд Тръмп по време на посещението им на самолетоносача USS George H. W. Bush, където двамата разговаряха с моряци. Те бяха посрещнати с военна демонстрация на палубата, преди президентът да се обърне към множеството от около 10 000 души.

В речта си Доналд Тръмп отправи критики към демократическите законодатели заради продължаващото спиране на работата на правителството.

„Искам да знаете, че… ще осигурим на нашите военнослужещи всяка стотинка. Не се тревожете за това“, каза президентът, предизвиквайки бурни аплодисменти от тълпата.

Източник: Getty Images

Междувременно Мелания изглеждаше във възторг от събитието — махаше на присъстващите и се усмихваше широко.

След като поздрави моряците с ентусиазирано „ура“, на което те отговориха със същото, тя сподели, че за нея е чест да бъде там.

„Поколения моряци са пазили Америка свободна благодарение на вашето присъствие в открито море“, заяви първата дама в речта си. „Вашата сила, смелост и жертвоготовност ни вдъхновяват всички“, добави тя.

Миналия месец Мелания Тръмп пътува до Великобритания, където посети двореца Уиндзор със съпруга си. По време на визитата тя впечатли с няколко забележителни тоалета.

За официалната вечеря с кралското семейство първата дама избра яркожълта рокля с открити рамене от Carolina Herrera, допълнена с лавандулов колан. А по време на друго събитие тя и Кейт Мидълтън се появиха в стилни велурени якета.

Източник: pagesix.com    
