Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

10 октомври 2025, 19:57
Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца
Източник: Getty Images

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп разкри, че поддържа директна комуникация с руския президент Владимир Путин относно съдбата на украинските деца, отвлечени по време на войната.

55-годишната първа дама заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин. Само едно от тях е родено в Русия, но не е било отвлечено, а разселено заради бойните действия.

Мелания Тръмп обясни, че Путин е отговорил писмено на писмото, което тя изпрати чрез съпруга си, президента Доналд Тръмп, по време на срещата на върха в Аляска през август, която иначе не успя да постигне пробив в прекратяването на руската инвазия.

„Много неща се случиха, откакто президентът Путин получи моето писмо през август. Той отговори писмено, като изрази готовност за директен диалог с мен и изложи подробности относно украинските деца, които се намират в Русия“, каза тя пред журналисти в Белия дом. „Оттогава президент Путин и аз поддържаме отворен канал за комуникация относно благосъстоянието на тези деца.“

Бившият словенски модел добави, че двете страни са провели „няколко неофициални срещи и разговори, всички в дух на добра воля“.

„Моят представител работи директно с екипа на президента Путин, за да гарантира безопасното събиране на децата със семействата им“, каза тя.

Източник: БГНЕС    
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

