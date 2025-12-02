Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет

Т върди се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на венецуелския си колега Николас Мадуро ултиматум незабавно да се оттегли от власт по време на скорошния им телефонен разговор, но авторитарният лидер на Венецуела отказал, настоявайки за „глобална амнистия“ за себе си и своите приближени, пише The Guardian.

В неделя американският президент потвърди, че разговорът се е състоял, като каза пред репортери: „Не бих казал, че мина добре или зле, беше телефонен разговор“. Нито американското, нито венецуелското правителство разкриха повече подробности за обсъжданите теми по време на тази необичайна комуникация, за която се смята, че се е провела на 21 ноември.

Но източници казали пред Miami Herald, че президентът на САЩ е отправил „директно послание“ към своя южноамерикански колега, който е обект на четиримесечна кампания за натиск, в рамките на която Тръмп е разположил мащабни военноморски сили край северното крайбрежие на Венецуела.

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“.

Въпреки това президентът на Венецуела се твърди, че е отказал да се оттегли незабавно и според публикацията отправил серия от насрещни искания, включително световен имунитет от наказателно преследване и възможност да предаде политическия контрол, но да запази контрол върху въоръжените сили.

Вестникът съобщава, че след това не е имало директни контакти между Тръмп и Мадуро, въпреки че според източници Мадуро поискал втори разговор миналия уикенд, след като Тръмп обяви въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“. „Правителството на Мадуро... не получи отговор“, твърди Miami Herald, добавяйки, че първият разговор бил организиран с посредничеството на Бразилия, Катар и Турция.

В понеделник Мадуро каза пред хиляди свои поддръжници, че Венецуела не иска „мир на роби“. „Искаме мир, но мир със суверенитет, равенство, свобода! Не искаме мир на роби, нито мир на колонии!“, заяви Мадуро на митинг в Каракас.

Въпреки изтеклите твърдения, че Тръмп е поставил ултиматум на Мадуро, много наблюдатели се съмняват, че американският президент възнамерява да подкрепи заплахите си с мащабни военни действия. „Мадуро и повечето от неговите приближени възприемат военните заплахи на САЩ като блъф“, казал източник, който поддържа редовен контакт с висши венецуелски представители, пред Wall Street Journal миналия месец.

От избирането си през 2013 г. венецуелският лидер преживя поредица от кризи, включително кампанията за „максимален натиск“ през първия мандат на Тръмп, няколко вълни масови протести, исторически икономически колапс, опит за атентат през 2018 г. и явната загуба на президентските избори миналата година, на които широко се смята, че е победен от бившия дипломат Едмундо Гонсалес.

В неделя Wall Street Journal призова администрацията на Тръмп да продължи да увеличава натиска върху Венецуела и заяви, че „отстраняването на Мадуро е в национален интерес на САЩ“. Редакционният съвет написа: „Ако Мадуро откаже да си тръгне, а Тръмп се отдръпне от действия за отстраняването му, губещи ще бъдат и Тръмп, и авторитетът на САЩ“.

В опит да се намери мирно решение президентът на Колумбия Густаво Петро предложи град Картахена като евентуално място за преговори между режима на Мадуро и венецуелската опозиция.

В писмо до ОПЕК, публикувано от венецуелските държавни медии в неделя, Мадуро обвини САЩ, че се стремят да „присвоят огромните нефтени запаси на Венецуела – най-големите на планетата – чрез смъртоносна употреба на военна сила“.