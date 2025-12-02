Свят

Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“

2 декември 2025, 10:23
Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет
Николас Мадуро   
Източник: GettyImages

Т върди се, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на венецуелския си колега Николас Мадуро ултиматум незабавно да се оттегли от власт по време на скорошния им телефонен разговор, но авторитарният лидер на Венецуела отказал, настоявайки за „глобална амнистия“ за себе си и своите приближени, пише The Guardian.

В неделя американският президент потвърди, че разговорът се е състоял, като каза пред репортери: „Не бих казал, че мина добре или зле, беше телефонен разговор“. Нито американското, нито венецуелското правителство разкриха повече подробности за обсъжданите теми по време на тази необичайна комуникация, за която се смята, че се е провела на 21 ноември.

Но източници казали пред Miami Herald, че президентът на САЩ е отправил „директно послание“ към своя южноамерикански колега, който е обект на четиримесечна кампания за натиск, в рамките на която Тръмп е разположил мащабни военноморски сили край северното крайбрежие на Венецуела.

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“.

Въпреки това президентът на Венецуела се твърди, че е отказал да се оттегли незабавно и според публикацията отправил серия от насрещни искания, включително световен имунитет от наказателно преследване и възможност да предаде политическия контрол, но да запази контрол върху въоръжените сили.

Вестникът съобщава, че след това не е имало директни контакти между Тръмп и Мадуро, въпреки че според източници Мадуро поискал втори разговор миналия уикенд, след като Тръмп обяви въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“. „Правителството на Мадуро... не получи отговор“, твърди Miami Herald, добавяйки, че първият разговор бил организиран с посредничеството на Бразилия, Катар и Турция.

В понеделник Мадуро каза пред хиляди свои поддръжници, че Венецуела не иска „мир на роби“. „Искаме мир, но мир със суверенитет, равенство, свобода! Не искаме мир на роби, нито мир на колонии!“, заяви Мадуро на митинг в Каракас.

Въпреки изтеклите твърдения, че Тръмп е поставил ултиматум на Мадуро, много наблюдатели се съмняват, че американският президент възнамерява да подкрепи заплахите си с мащабни военни действия. „Мадуро и повечето от неговите приближени възприемат военните заплахи на САЩ като блъф“, казал източник, който поддържа редовен контакт с висши венецуелски представители, пред Wall Street Journal миналия месец.

От избирането си през 2013 г. венецуелският лидер преживя поредица от кризи, включително кампанията за „максимален натиск“ през първия мандат на Тръмп, няколко вълни масови протести, исторически икономически колапс, опит за атентат през 2018 г. и явната загуба на президентските избори миналата година, на които широко се смята, че е победен от бившия дипломат Едмундо Гонсалес.

В неделя Wall Street Journal призова администрацията на Тръмп да продължи да увеличава натиска върху Венецуела и заяви, че „отстраняването на Мадуро е в национален интерес на САЩ“. Редакционният съвет написа: „Ако Мадуро откаже да си тръгне, а Тръмп се отдръпне от действия за отстраняването му, губещи ще бъдат и Тръмп, и авторитетът на САЩ“.

В опит да се намери мирно решение президентът на Колумбия Густаво Петро предложи град Картахена като евентуално място за преговори между режима на Мадуро и венецуелската опозиция.

В писмо до ОПЕК, публикувано от венецуелските държавни медии в неделя, Мадуро обвини САЩ, че се стремят да „присвоят огромните нефтени запаси на Венецуела – най-големите на планетата – чрез смъртоносна употреба на военна сила“.

По темата

Доналд Тръмп Николас Мадуро Венецуела ултиматум САЩ Венецуела отношения оттегляне от власт военен натиск петролни резерви телефонен разговор суверенитет
Последвайте ни
Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

Тръмп: Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

Тръмп: Украйна е злоупотребявала с американските данъкоплатци

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Руско &quot;суперторпедо&quot;&nbsp;с цунами ефект - риск за САЩ?</p>

Русия твърди, че новото ѝ "суперторпедо" може да предизвиква цунами

Свят Преди 16 минути

Вълните, които то предполагаемо предизвиква, не са просто огромни, те са и радиоактивни

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 29 минути

Колата се отклонила вдясно по посоката си на движение и с предната си част се е блъснала в бетонен отводнителен канал

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Свят Преди 56 минути

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

България Преди 1 час

Те са граждани на Република Грузия

Доналд Тръмп

ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Свят Преди 1 час

Белият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

Свят Преди 1 час

Донбас в Украйна е богат миньорски регион, но повсеместният дефицит в бившия СССР обрича хората на бедност

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Николета от “Игри на волята”: Нямах самоувереността и не можех да взимам решенията сама! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Столичният инспекторат с равносметка след протеста

България Преди 2 часа

За момента още не е установено в какъв размер са щетите и какъв е техният обем

Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

България Преди 2 часа

Тя бе създадена на 5 ноември по предложение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

Покровск

Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

Свят Преди 2 часа

Твърдението на Москва, което не може независимо да бъде потвърдено, идва след месеци на тежки боеве за контрол над стратегическия център

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

Любопитно Преди 2 часа

Дневните колебания в телесното тегло са нормално явление, причинено от няколко фактора

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

България Преди 2 часа

Нарушения има в жилищните комплекси "Изток", "Дианабад", "Изгрев", "Лозенец", "Яворов"

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

Ивайло Мирчев с остри обвинения към МВР и управляващата коалиция след протеста в София

България Преди 3 часа

Той заяви, че полицията е била „умишлено изтеглена“, което е позволило на провокатори да предизвикат сблъсъци

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

България Преди 3 часа

Празничното дърво се намира на площад "Св. Александър Невски"

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Свят Преди 3 часа

79-годишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена

<p>Тръмп свиква Съвета за национална сигурност</p>

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела

Свят Преди 3 часа

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел

Всичко от днес

От мрежата

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Лора Караджова стана майка за трети път

Edna.bg

Бритни Спиърс на 44: Вижте най-иконичните ѝ изпълнения (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул губи Салах за важни битки?

Gong.bg

Макун: Време е да сътворим история за Левски

Gong.bg

Как големите световни медии отразиха българските протести

Nova.bg

Многохилядни протести в големите градове: Как преминаха демонстрациите в страната

Nova.bg