Никола Саркози влезе в затвора

„Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува“

Обновена преди 10 минути / 21 октомври 2025, 09:10
Б ившият президент на Франция Никола Саркози влезе в парижкия затвор "Санте" днес, на 21 октомври, за да започне да излежава присъдата си за по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания, предаде ДПА. Той е напуснал дома си придружен от своята съпруга Карла Бруни и много свои поддръжници и симпатизанти.

В "Санте" има сектор за затворници, които са поставени под специална защита, защото, например, са публично известни личности, уточнява агенцията.

Бившият президент на Франция Никола Саркози влезе в затвора заради схема за получаване на либийски пари за предизборната си кампания през 2007 г., превръщайки се в първия бивш лидер на държава от Европейския съюз, който ще изтърпи ефективна присъда.

Саркози, който ръководеше Франция между 2007 и 2012 г., беше осъден в края на септември за „престъпна конспирация“, свързана с план на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи да финансира кампанията му за президент. Бившият държавен глава, който обжалва присъдата и я нарича „несправедливост“, беше изпратен в парижкия затвор „Ла Санте“.

Саркози заяви, че е „невинен“, докато го отвеждаха в затвора, предаде АФП.

„Днес сутринта в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек. Нямам никакво съмнение. Истината ще възтържествува“, написа той в X.

„Ако непременно искат да спя в затвора, ще спя там — но с високо вдигната глава“, каза бившият френски президент след произнасянето на присъдата на 25 септември.

Саркози ще бъде първият френски лидер, изпратен зад решетките след Филип Петен — ръководителя на колаборационисткия режим във Виши, осъден след края на Втората световна война. Очаква се той да бъде държан в самостоятелна килия от 9 квадратни метра в изолаторното отделение на затвора, за да бъде избегнат контакт с други затворници и разпространение на снимки чрез контрабандно внесени мобилни телефони.

Колко време ще прекара в ареста остава неясно. Председателят на съда Натали Гаварино заяви, че престъпленията са с „изключителна тежест“ и разпореди Саркози да бъде затворен, дори ако обжалва. Адвокатите му обаче ще поискат освобождаване веднага след влизането му в затвора, а съдът ще има 2 месеца да разгледа искането. Докато не вземе решение, Саркози ще прекарва по-голямата част от времето си в изолация, с едночасова самостоятелна разходка дневно.

От загубата си на изборите през 2012 г. Саркози се сблъска с поредица от съдебни дела. Той вече има две осъдителни присъди – една за корупция, след като се опитал да получи услуги от съдия в замяна на информация, за което изтърпя наказание с електронна гривна, свалена през май.

В т.нар. „либийско дело“, довело до настоящата присъда, прокуратурата твърди, че негови приближени, действащи от негово име и с негово знание, са сключили сделка с Кадафи през 2005 г. за незаконно финансиране на успешната му кампания две години по-късно. Според разследващите в замяна на това либийският лидер е получил обещания за помощ за възстановяване на международния си имидж след обвиненията за терористични атаки срещу самолети над Локърби (Шотландия) през 1988 г. и над Нигер през 1989 г.

Съдът обаче не прие заключенията, че Саркози лично е получил или използвал средствата за кампанията си, и го оправда по обвиненията за присвояване на либийски публични средства, пасивна корупция и незаконно финансиране на избори.

Бившият президент бе лишен и от най-високото френско отличие – Ордена на Почетния легион – след предишната присъда за корупция. Според проучване на агенция Elabe, 60% от французите смятат последната му присъда за „справедлива“, въпреки че Саркози все още се радва на популярност сред част от десницата.

Синът му Луи Саркози, който пише за крайнодясно издание и се кандидатира за кмет на град в Южна Франция, призова хората да „дойдат и покажат подкрепа“ за баща му пред дома им.

Съдията по делото получи заплахи за живота си след произнасянето на присъдата, което накара президента Еманюел Макрон да осъди подобни атаки като „недопустими“.

Сред известните личности, държани в „Ла Санте“, са венецуелският терорист Илич Рамирес Санчес, известен като Карлос Чакала, както и френският агент на модели Жан-Люк Брюнел – близък до американския педофил Джефри Епстийн, намерен мъртъв в килията си през 2022 г. след обвинения в изнасилване на непълнолетни.

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора. Това важи за затворници във Франция, които са на 70 и повече години.

Саркози беше приет от настоящия президент на Франция Еманюел Макрон в Елисейския дворец в петък. Министърът на правосъдието Жералд Дарманен обяви, че ще посети Саркози в затвора.

Източник: Иво Тасев/БТА, БГНЕС    
Никола Саркози Затвор Присъда Либийско финансиране Предизборна кампания Френски президент Муамар Кадафи
