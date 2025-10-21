Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Ю жнокорейската полиция обяви, че ще поиска заповед за арест на жена, подпалила сградата, в която живее, докато се опитвала да убие хлебарка, съобщават местни медии, предаде ВВС.

Една от съседките на жената е починала, след като пада на земята при неуспешен опит да избяга през прозорец.

Жената, която е на около 20 години, е разкрила пред полицията, че се е опитала да изгори хлебарката със запалка и запалим спрей, добавяйки, че е използвала този метод и преди. Но в понеделник, 20 октомври, предмети в дома й се запалили.

Полицията в северния град Осан заяви, че жената може да бъде обвинена в неволно предизвикване на пожар и причиняване на смърт поради небрежност.

Woman trying to burn cockroach sets South Korea apartment ablaze https://t.co/QuJ7aZpr5Q — BBC News (World) (@BBCWorld) October 21, 2025

Изтребването на хлебарки с пламъци или импровизирани огнепръскачки се превърна в нов начин за справяне с домашни вредители, популяризиран от видеоклипове в социалните мрежи.

През 2018 г. австралиец подпали кухнята си, докато се опитвал да убие хлебарки с импровизиран огнепръскач, направен от спрей против насекоми.

Съседката, починала при пожара, китайска гражданка на около 30 години, живеела на петия етаж на сградата със съпруга си и двумесечното си бебе.

Когато разбрали, че е избухнал пожар, двойката отворила прозореца на дома си и извикала за помощ.

Те предали бебето си през прозореца на човек от съседния блок, преди да се опитат да се евакуират.

Съпругът на жената успял да се прехвърли в съседния блок. Тя се опитала да направи същото, но паднала от прозореца. Била откарана в болница и обявена за мъртва часове по-късно.

Полицията заяви, че според тях двойката се е опитала да избяга през прозореца, защото гъстият дим от пожара е блокирал стълбището, съобщават местни медии.

Сградата разполага с търговски магазини на първия етаж и 32 жилищни единици от втория до петия етаж.

Осем други жители са пострадали от вдишване на дим поради пожара.