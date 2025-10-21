Свят

Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва

Жертвата спасила двумесечното си бебе, но паднала от прозореца в опит да се евакуира

21 октомври 2025, 13:07
Жена подпали жилищна сграда заради хлебарка, има жертва
Източник: iStock

Ю жнокорейската полиция обяви, че ще поиска заповед за арест на жена, подпалила сградата, в която живее, докато се опитвала да убие хлебарка, съобщават местни медии, предаде ВВС

Една от съседките на жената е починала, след като пада на земята при неуспешен опит да избяга през прозорец.

Жената, която е на около 20 години, е разкрила пред полицията, че се е опитала да изгори хлебарката със запалка и запалим спрей, добавяйки, че е използвала този метод и преди. Но в понеделник, 20 октомври, предмети в дома й се запалили.

Полицията в северния град Осан заяви, че жената може да бъде обвинена в неволно предизвикване на пожар и причиняване на смърт поради небрежност.

Изтребването на хлебарки с пламъци или импровизирани огнепръскачки се превърна в нов начин за справяне с домашни вредители, популяризиран от видеоклипове в социалните мрежи.

През 2018 г. австралиец подпали кухнята си, докато се опитвал да убие хлебарки с импровизиран огнепръскач, направен от спрей против насекоми.

Съседката, починала при пожара, китайска гражданка на около 30 години, живеела на петия етаж на сградата със съпруга си и двумесечното си бебе.

Когато разбрали, че е избухнал пожар, двойката отворила прозореца на дома си и извикала за помощ.

Те предали бебето си през прозореца на човек от съседния блок, преди да се опитат да се евакуират.

Съпругът на жената успял да се прехвърли в съседния блок. Тя се опитала да направи същото, но паднала от прозореца. Била откарана в болница и обявена за мъртва часове по-късно.

Полицията заяви, че според тях двойката се е опитала да избяга през прозореца, защото гъстият дим от пожара е блокирал стълбището, съобщават местни медии.

Сградата разполага с търговски магазини на първия етаж и 32 жилищни единици от втория до петия етаж.

Осем други жители са пострадали от вдишване на дим поради пожара.

Източник: BBC    
Пожар в жилищна сграда Южна Корея Убиване на хлебарка Смъртен случай Небрежност Импровизиран пламък Осан Заповед за арест Евакуация през прозорец Социални мрежи
Последвайте ни

По темата

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

Бахрейн се включи в битката за Карлос Насар

"Само не доживотен затвор": Убиецът на Ангел от Пазарджик моли за по-ниска присъда

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

Съпруг хванат в изневяра по неочакван начин в социалните мрежи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

Само две автомобилни марки влизат в топ 10 на най-скъпите брандове в света

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 7 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 7 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 5 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 7 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

„Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“

България Преди 4 минути

Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в преформатирано управление на България, съобщиха от формацията

Дъг Мартин

Бившият NFL играч Дъг Мартин почина след сбиване с полицаи

Свят Преди 34 минути

Мартин загубил съзнание след арестуването си на 18 октомври и починал в болница

<p>Как Мелони засенчва Макрон на световната сцена</p>

Италия изпреварва Франция: Мелони засенчва Макрон на световната сцена

Свят Преди 1 час

Докато Франция се бори с политическа нестабилност и обществени протести, Италия демонстрира стабилност и нарастващо международно влияние под ръководството на Джорджа Мелони

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Диетата „Вино и яйца": Налудничавият план за отслабване на списание Vogue от 1977 г.

Любопитно Преди 1 час

Тридневният режим обещава загуба на около 2,5 кг.

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

Близки на загинали в катастрофи излязоха на протест в Плевен

България Преди 1 час

Повод за демонстрацията е съдебно заседание за катастрофа, станала преди две години на мястото, където загина и Сияна

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Свят Преди 1 час

Преди разговора с Путин Тръмп говореше по-остро срещу Русия в публичните си изявления

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

Задържаха в Стара Загора българин, издирван във Франция за убийство

България Преди 1 час

До 30 г. лишаване от свобода е най-тежкото наказание, което се предвижда по законите на Франция

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

Протест на близките на жестоко убития 21-годишен Ангел в Пловдив

България Преди 1 час

Майката на жертвата настоява за доживотен затвор за убиецът

<p>Полша предупреди, че може да арестува Путин, ако се опита да прелети през въздушното ѝ пространство</p>

Полша предупреди Путин да не преминава въздушното ѝ пространство за срещата с Тръмп в Будапеща

Свят Преди 1 час

Варшава заяви, че в такъв случай ще бъде принудена да изпълни международна заповед за арест

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 1 час

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 1 час

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

Проверяват работодатели за измами с пенсии с фалшив стаж

България Преди 1 час

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

Свят Преди 1 час

„Ако се пенсионирам, ще умра“

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Новата мания, която вбесява учителите - защо учениците започнаха да скандират „6-7“ в класните стаи

Свят Преди 2 часа

Изразът няма конкретно значение – може да означава всичко или нищо – но се разпространи масово в TikTok и Instagram

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 2 часа

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

<p>Осем&nbsp;задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша</p>

Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

Свят Преди 2 часа

Става въпрос за разузнавателни дейности край инфраструктурни елементи

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Наследникът на Роналдо - новата звезда на Португалия

Gong.bg

Байерн Мюнхен със съобщение за Компани

Gong.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg