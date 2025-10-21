„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

М иналото на Дженифър Лопес отново я настига: първият ѝ съпруг Оджани Ноа я обвини в изневяра в яростна тирада, заявявайки: „Ти си проблемът!“

В събота бившият съпруг на Лопес, Оджани Ноа, публикува гневно съобщение в Instagram, насочено срещу 56-годишната певица, обвинявайки я в изневяра. Ноа, който беше женен за Лопес за по-малко от година през 90-те години, реагира остро на скорошното ѝ изявление в „Шоуто на Хауърд Стърн“, където тя заяви, че никога не е била истински обичана, защото бившите ѝ партньори са били „неспособни“.

„Спри да ни унижаваш. Спри да ме унижаваш с ролята си на жертва“, започна своето обръщение 51-годишният Ноа. „Проблемът не е в нас. Не съм аз. Проблемът си ти. Ти си тази, която не можа да се въздържи.“ Той продължи: „Била си „обичана“ многократно. Била си омъжена четири пъти и си имала безброй връзки между тях. Имаше добри връзки… като моята, например.“

Ноа, бивш сервитьор, подчерта, че е бил „влюбен“ в актрисата от „Целувката на жената-паяк“ и твърди, че се е преместил в друг щат, за да я подкрепя, защитава и грижи за нея.

„Аз съм невероятен, любящ човек, прекрасно човешко същество. Честен, верен на теб, никога не съм лъгал, никога не съм се държал лошо, никога не съм ти изневерявал“, заяви Ноа. „Бях добър към теб. Твърде добър за теб.“ Той обвини Лопес, че е „избрала славата и богатството, които разрушиха връзката ни“. „Реши да лъжеш, да ми изневеряваш, а въпреки това аз останах и дори се опитах да спася брака ни. Ти ме умоляваше да го запазим, за да избегнем негативното внимание на медиите“, добави той.

Ноа също упрекна певицата на „Let's Get Loud“, че е предпочела „бързата лента“ на кариерата и славата пред грижата за него. „Искаше да продължиш да изневеряваш и да лъжеш. Не можех да остана и да търпя постоянните ти лъжи“, каза той. „Затова те напуснах. Затова се разведох с теб.“

„Кажи истината поне веднъж“, призова той. „Нека хората знаят, че ти си проблемът. Трябва да се срамуваш от себе си.“

Лопес се запозна с Ноа през 1996 г. в ресторант на Глория Естефан в Маями. Двамата сключиха брак през февруари 1997 г., но се разведоха само 11 месеца по-късно.

Миналата година, коментирайки развода на Лопес с Бен Афлек в интервю за Daily Mail, Ноа заяви, че „няма лоши чувства“ към бившата си съпруга. „Винаги щях да бъда неин приятел. Съчувствам и на двамата, защото разводът е труден“, каза той. След брака с Ноа Лопес беше омъжена за Крис Джъд от 2001 до 2002 г. и за Марк Антъни от 2004 до 2011 г. 57-годишният Антъни е баща на нейните 17-годишни близнаци Макс и Еме.

Лопес се омъжи за 53-годишния Бен Афлек през 2022 г., две десетилетия след като прекратиха първия си годеж през 2004 г. Тя подаде молба за развод с Афлек през август 2024 г., а двамата финализираха развода си през януари 2025 г. По време на скорошното си участие в „Шоуто на Хауърд Стърн“ Лопес отговори с „не“, когато я попитаха дали някога е била истински обичана.

„Това, което научих, не е, че не съм обичана – а че те не са способни... Те нямат това в себе си“, заяви актрисата. „И те ми дадоха това, което имаха“, продължи тя. „Дадоха ми всичко, всеки път. Всички пръстени, всички неща, които някога бих могла да пожелая. Къщите, пръстените, бракът. Всичко. Но…“