101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

„Ако се пенсионирам, ще умра“

21 октомври 2025, 12:19
Източник: Istock

В ъзрастта е само число – особено за една трудолюбива жена от Ню Джърси, предаде People

Ан Анджелети, 101-годишна бижутерка, продължава да работи след десетилетия на труд, понякога дори шест дни в седмицата.

Тя е собственик на бижутерията Curiosity Jewelers в Крескил и управлява магазина заедно с дъщеря си и внучката си, според ABC 7.

Магазинът за бижута Curiosity започва дейността си през 1964 г. и е отворен пет дни в седмицата. На шестия си работен ден, според репортажа, Анджелети пътува до диамантения квартал на Ню Йорк, намиращ се на 47-ма улица между Пето и Шесто авеню.

„Ако се пенсионирам, ще умра“, каза Анджелети пред ABC 7, размишлявайки върху впечатляващата си дългогодишна работна етика. „Затова не мога да остана вкъщи.“

Според ABC 7, Анджелети започва да работи още като дете, помагайки в семейния магазин за хранителни стоки в Бруклин.

По-късно, когато съпругът й участва във Втората световна война, тя започва работа в корабостроителница на военноморските сили, а по-късно става сервитьорка.

Анджелети попада на бъдещия магазин Curiosity Jewelers случайно. „Минавах покрай него, магазинът беше под наем и се обадих на собственика, за да го попитам: „Колко е наемът?“ Той каза: „85 долара на месец“, спомня си тя пред медията.

Що се отнася до тайната й за дълъг живот и запазване на желанието за работа, Анджелети признава, че грижата за себе си играе голяма роля.

„Трябва да ставаш, трябва да се къпеш, трябва да ядеш, трябва да се грижиш за себе си. Трябва да спортуваш“, каза тя пред ABC 7, добавяйки: „Ако не харесваш това, което правиш, тогава го промени.“

Източник: People    
Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
