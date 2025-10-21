Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев свиква извънредно съвещание с началниците на регионалните управления на образованието за сигурността в училищата.

На срещата ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване.

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

Съвещанието е свикано след днешния инцидент в столично училище, при който 15-годишен нападна с нож 12-годишно момче в столичното 94-то училище, предаде БНР.

От просветното министерство съобщиха, че е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.

Пострадалото момче е в "Пирогов" с дълбока порезна рана в раменната област и е без опасност за живота.