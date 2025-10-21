Инфлуенсърка почина след домашно раждане

А встралийска инфлуенсърка почина след раждането на сина си в домашни условия, предаде People.

В неделя, 19 октомври, съпругът на Стейси Хатфилд, Натан Уорнеке, обяви, че тя е починала в края на миналия месец.

Хатфилд беше известна с популяризирането на начин на живот без токсини и храни с естествени съставки на уебсайта си Natural Spoonfuls и в страницата си в Инстаграм.

A popular Melbourne food and nutrition influencer who tragically died after giving birth was only able to see her son “for a few short moments” > https://t.co/cnoiLtnGp0 pic.twitter.com/M7r5Lsehmy — Herald Sun (@theheraldsun) October 20, 2025

„С тежко сърце споделям с вас неочакваната кончина на моята красива съпруга, сродна душа и най-добра приятелка, Стейси Уорнеке (Хатфилд)“, написа Натан в страницата на Natural Spoonfuls в Инстаграм.

„Стейси почина на 29 септември 2025 г. след успешното раждане на нашия първороден син Аксел у дома“, продължи той. „Трагично, скоро след това възникна непредвидимо и изключително рядко усложнение и тя почина след като беше прехвърлена в болница. Персоналът в болницата беше невероятен и направи всичко възможно да помогне, но в крайна сметка нищо не можеше да се направи въпреки най-добрите им усилия.“

Той добави, че е познавал жена си от девет години и че „тя беше светлината на живота ми и причината да ставам сутрин“.

„Думите не могат да опишат колко опустошително е това за мен и за всички, които я познаваха и обичаха“, продължи той. „Тя беше моят фар в бурята и светът е по-малко ярък без нея.“

🕊️ Aussie food influencer Stacey Hatfield dies at 30 after her home birth turned tragic. https://t.co/E7Bvepos0G pic.twitter.com/gX9kvHIDdp — TMZ (@TMZ) October 20, 2025

„Като неин съпруг не можех да поискам по-добър партньор“, добави той. „Тя беше най-красивото, любящо, грижовно, прилежно, дисциплинирано, интелигентно и доверчиво човешко същество, което някога съм познавал.“

Той добави: „Тя ме направи човекът, който съм днес, и всичко, което имам в живота, е благодаря на нея. Най-щастливият ден от живота ми беше когато се ожених за нея, моята най-добра приятелка.“

Той продължи, като каза, че жена му основава компанията си Natural Spoonfuls през 2019 г., преди да развие компанията за създаване на съдържание в социалните мрежи Waffl.

„Аз съм толкова горд с нея за всичко, което постигна в професионалния си живот, и имах привилегията да й помогна да реализира визията си през годините“, каза той.

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“, продължи той. „На нейните условия, точно както винаги е мечтала. Тя обичаше да е бременна и през последните 9 месеца всеки ден казваше на нашия син, че го обича. Тя го държа в ръцете си когато се роди, го кърми, видя, че е момче и го обикна. Тя го обичаше толкова много и все още продължава да го обича.“

Досега са събрани 24 926 австралийски долара от целта в 28 000 долара в GoFundMe, за да се помогне с разходите за погребението, както и с домакински сметки, бебешки принадлежности и отпуск за Натан.

В описанието се разкрива, че Хатфилд е починала само два месеца преди годишнината от сватбата на двойката.