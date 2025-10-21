Свят

Инфлуенсърка почина след домашно раждане

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“

21 октомври 2025, 11:58
Инфлуенсърка почина след домашно раждане
Източник: IStock

А встралийска инфлуенсърка почина след раждането на сина си в домашни условия, предаде People

В неделя, 19 октомври, съпругът на Стейси Хатфилд, Натан Уорнеке, обяви, че тя е починала в края на миналия месец.

Хатфилд беше известна с популяризирането на начин на живот без токсини и храни с естествени съставки на уебсайта си Natural Spoonfuls и в страницата си в Инстаграм.

„С тежко сърце споделям с вас неочакваната кончина на моята красива съпруга, сродна душа и най-добра приятелка, Стейси Уорнеке (Хатфилд)“, написа Натан в страницата на Natural Spoonfuls в Инстаграм.

„Стейси почина на 29 септември 2025 г. след успешното раждане на нашия първороден син Аксел у дома“, продължи той. „Трагично, скоро след това възникна непредвидимо и изключително рядко усложнение и тя почина след като беше прехвърлена в болница. Персоналът в болницата беше невероятен и направи всичко възможно да помогне, но в крайна сметка нищо не можеше да се направи въпреки най-добрите им усилия.“

Той добави, че е познавал жена си от девет години и че „тя беше светлината на живота ми и причината да ставам сутрин“.

„Думите не могат да опишат колко опустошително е това за мен и за всички, които я познаваха и обичаха“, продължи той. „Тя беше моят фар в бурята и светът е по-малко ярък без нея.“

„Като неин съпруг не можех да поискам по-добър партньор“, добави той. „Тя беше най-красивото, любящо, грижовно, прилежно, дисциплинирано, интелигентно и доверчиво човешко същество, което някога съм познавал.“

Той добави: „Тя ме направи човекът, който съм днес, и всичко, което имам в живота, е благодаря на нея. Най-щастливият ден от живота ми беше когато се ожених за нея, моята най-добра приятелка.“

Той продължи, като каза, че жена му основава компанията си Natural Spoonfuls през 2019 г., преди да развие компанията за създаване на съдържание в социалните мрежи Waffl.

„Аз съм толкова горд с нея за всичко, което постигна в професионалния си живот, и имах привилегията да й помогна да реализира визията си през годините“, каза той.

„Беше най-голямата мечта на живота й да бъде майка. Тя го постигна“, продължи той. „На нейните условия, точно както винаги е мечтала. Тя обичаше да е бременна и през последните 9 месеца всеки ден казваше на нашия син, че го обича. Тя го държа в ръцете си когато се роди, го кърми, видя, че е момче и го обикна. Тя го обичаше толкова много и все още продължава да го обича.“

Досега са събрани 24 926 австралийски долара от целта в 28 000 долара в GoFundMe, за да се помогне с разходите за погребението, както и с домакински сметки, бебешки принадлежности и отпуск за Натан.

В описанието се разкрива, че Хатфилд е починала само два месеца преди годишнината от сватбата на двойката.

Източник: People    
инфлуенсърка Стейси Хатфилд смърт след раждане усложнения при раждане Natural Spoonfuls здравословен начин на живот социални мрежи Австралия Натан Уорнеке GoFundMe
Последвайте ни

По темата

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

12 -годишно дете е намушкано с нож в столично училище

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

Смразяващи първи детайли за тройното убийство в Бургаско

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

101-годишна жена работи 6 дни в седмицата

Проверяват работодатели за измами с пенсии

Проверяват работодатели за измами с пенсии

pariteni.bg
Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

Поредната перфектна буря, задава се нова криза с доставката на чипове

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 6 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 6 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 4 часа
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 5 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

Сигурността в училищата: Вълчев свиква извънредна среща с началниците на РУО-тата

България Преди 11 минути

На съвещанието ще бъде направен преглед на системите и мерките за безопасност и нуждата от тяхното засилване

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Георг Георгиев: България ще участва активно в създаването на Център за морска сигурност в Черно море

Свят Преди 15 минути

Това е една от основните цели, заложени в новия Стратегически подход, посочи министърът на външните работи

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

Еврото няма да донесе „европейски“ заплати

България Преди 32 минути

Очевидно работодателите са предпазливи, а инфлацията вече не е водещият фактор за тяхното решение

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

9 храни и напитки, които предизвикват главоболие

Любопитно Преди 41 минути

Дори любимите ни ястия могат да предизвикат силна болка – виж кои храни най-често стоят зад пристъпите на мигрена

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

Киселова: Не се чувствам обидена от ничии думи, от утре НС започва работа

България Преди 44 минути

Тя припомни, че всеки вторник в сградата на парламента се правят срещи на Съвета на съвместно управление

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Дъщерята на Антонио Бандерас каза „Да“ на приказна церемония

Любопитно Преди 45 минути

Стела Бандерас и Алекс Грушински сключиха брак в манастира La Abadía de Retuerta във Валядолид

<p>21 години затвор за мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)</p>

21 години затвор получи мъжа, прострелял словашкия премиер Роберт Фицо (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Атаката се случи след правителствено заседание в град Хандлова

Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

Убиецът на Джон Ленън: Не искам да бъда известен повече

Свят Преди 1 час

„Сутринта на 8-ми знаех. Не знам как, но просто знаех, че това ще бъде денят, в който ще го срещна и убия“

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

„Ти си проблемът!“: Бившият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра

Любопитно Преди 1 час

Оджани Ноа беше женен за Лопес за по-малко от година през 90-те години

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

Камион се преобърна на АМ "Марица", движението е блокирано

България Преди 1 час

Инцидентът е станал при километър 23 в посока Свиленград

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

България Преди 1 час

При инцидента в столичния квартал "Христо Ботев" загина един човек, а друг беше сериозно ранен

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Джо Байдън завърши лъчелечение за агресивен рак на простатата

Свят Преди 2 часа

„Татко беше невероятно смел по време на лечението си“, написа Ашли Байдън

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Светло бъдеще или много пъти от същото? 

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 2 часа

Гледайте новия епизод на подкаста "Тройка по никое време" с гост Ружа Райчева

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Ужасяващ момент в небето: Мистериозен обект разби предното стъкло на самолет и рани пилота

Любопитно Преди 2 часа

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

Радев: Правителството го е страх да заседава, а НС - да събере кворум

България Преди 2 часа

Видно е за всички, че управляващите са в парализа, заяви президентът

Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Да живее еклектиката! Винтидж мебели/Съвременни мебели

Малките неща Преди 2 часа

А времето е идеално за “разходки за находки”

Всичко от днес

От мрежата

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Арсенал – Атлетико Мадрид: европейски дуел със заряд (Шампионска лига, 21 октомври)

sinoptik.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg

Братът на Марая Кери я съди за „лъжи и предателство“: Какво стои зад семейните им войни

Edna.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Обявиха съдията за гостуването на Лудогорец в Швейцария

Gong.bg

Официално: Нотингам Форест обяви новия мениджър

Gong.bg

12-годишно дете е ранено с нож в столично училище

Nova.bg

Като филм на ужасите: Тройно убийство след стрелба и палеж в Бургаско, задържан е роднина на жертвите

Nova.bg