Осем души са задържани по подозрения в шпионаж край военни обекти в Полша

М инистър-председателят на Полша Доналд Туск обяви, че службите за сигурност в различни части на страната са задържали 8 души по подозрения в подготовка на актове на саботаж.
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025
"Службата за вътрешна сигурност в сътрудничество с други служби е задържала 8 души в различни части на страната през последните дни, заподозрени в подготовка на актове на саботаж. Разследването е в ход. Оперативните дейности продължават", написа Туск в социалната платформа X.
В същата социална платформа министърът, който отговаря за спецслужбите, Томаш Шемоняк, заяви, че става въпрос за разузнавателни дейности край военни обекти и инфраструктурни елементи, подготовка на средства за извършване на актове на саботаж и директно изпълнение на атаки".
Sprawy, o których pisze premier @donaldtusk dotyczą prowadzenia rozpoznania obiektów wojskowych i elementów infrastruktury krytycznej, przygotowania środków do przeprowadzenia aktów dywersji i bezpośredniej realizacji ataków. ABW ściśle współpracuje z SKW, Policją i Prokuraturą. https://t.co/mZmZERqVpS— Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) October 21, 2025