Случаите на проказа се увеличавт във Флорида и никой не знае защо

С поред нов доклад, публикуван от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), проказата се завръща изненадващо (и напълно нежелано) във Флорида. Още по-лошото е, че новият доклад предполага, че инфекциозното заболяване може да се превърне в ендемично в слънчевия щат, което означава, че то ще остане там.

В доклада за случая се посочва, че през 2020 г. в САЩ са регистрирани 159 случая на проказа, като Флорида е щатът с най-много регистрирани случаи. На Централна Флорида се падат 81% от случаите в щата и почти една пета от тези случаи, докладвани на национално ниво.

От проказата се страхуват още от библейски времена. Известна още като болест на Хансен, тя е продължителна инфекция, причинена от бактерията Mycobacterium leprae или Mycobacterium lepromatosis, която може да доведе до увреждане на нервите, дихателните пътища, кожата и очите. Типичните симптоми включват обезцветени участъци от кожата, необичайни израстъци по кожата, язви по стъпалата на краката, безболезнено подуване на лицето, изтръпване и потенциална парализа.

Увреждането на нервите е особено притеснителен елемент на заболяването, тъй като води до липса на способност за усещане на болка, което позволява увреждането и инфекцията на части от тялото да останат незабелязани. Понякога се налага ампутация на увредените крайници, въпреки че в днешно време това се случва сравнително рядко благодарение на ранното откриване и лечение.

