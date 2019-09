П олицията в северния нигерийски град Кадуна спаси почти 500 мъже и момчета от ислямски интернат, където са били измъчвани, оковани във вериги, държани гладни и сексуално малтретирани, заяви говорител на полицията.

Полицейските части са нахлули в сграда в град Ригаса в четвъртък, където жертвите, между които възрастни и непълнолетни, са били държани в "най-унизителни и нечовешки условия в името на обучението им в Корана и "трансформирането им", заяви говорителят на държавната полиция на Кадуна Якубу Сабо пред АФП.

"Намерихме около 100 ученици, включително деца на 5 години, във вериги, в препълнена малка стая, всички в името на "преобразуването" им и превръщането им в "отговорни" лица", каза Сабо.

Училището, функциониращо от десетилетие, е записвало ученици, доведени от техните семейства, за да научат Корана и да бъдат реабилитирани от злоупотреба с наркотици и други заболявания, съобщиха от полицията.

Hundreds of people, including children chained by the leg to large metal hubcaps, were rescued from a building in Kunda, Nigeria. Read more: https://t.co/TC9EXJrFyR pic.twitter.com/DiX77dX9DG

Собственикът на училището и шестима служители бяха арестувани по време на нападението. Много от спасените студенти са имали белези по гърба и сериозни наранявания, съобщиха от полицията.

"Жертвите са били малтретирани. Някои от тях казаха, че са били насилвани сексуално от своите учители", заяви Сабо.

Полицията е реагирала на множество жалби от местни жители, станали подозрителни за случващото се вътре в училището. По време на влизането в училището полицията е открила "камера за изтезания", където учениците са били оковавани във вериги, душени и пребивани.

Сабо каза, че жертвите са от различни националности и че "двама от тях са казали по време на разпита, че са били доведени от родителите си от Буркина Фасо".

The Nigerian police have rescued more than 300 men and boys who were chained and starving in a building believed to be an Islamic school https://t.co/vogAEDvhE0