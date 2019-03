Т риетажна сграда, в която се помещават начално училище и детска градина, е рухнала в нигерийската търговска столица Лагос и под развалините има поне 100 души. Засега изпод руините бяха извадени пет загинали ученици.

Други двадесет и двама души бяха извадени, предаде ТАСС.

На място са пристигнали спасителни екипи и разплакани близки на децата.

BBC News - Nigeria school collapse: Children die in Lagos building https://t.co/vIpwRSrOoA — ReviveNaija (@ReviveNaija) 13 март 2019 г.

Според хората, събрали се на мястото на трагедията, миналата година властите разпоредили сградата да бъде разрушена, но разпореждането така и не било изпълнено.

Rescue operation dey shele now now for Lagos Island, wia one building wit a school don collapse.



Follow our live report here: https://t.co/91zojfebEq pic.twitter.com/nMLVhMlCyT — BBC Pidgin (@bbcnewspidgin) 13 март 2019 г.

Инцидентът е станал в гъсто населен район на Лагос, предаде Франс прес. Малко преди обяд частен телевизионен канал излъчи кадри с огромно множество хора, събрали се пред развалините.

В Нигерия често се срутват сгради защото правилата за строителство редовно се нарушават.

Най-широко отразеният от медиите инцидент беше през септември 2014 г., когато 116 души, 84 от които южноафриканци, бяха убити в Лагос след рухване на шестетажна сграда, в която проповядваше известният телевизионен евангелист Джошуа Ти Би. Разследването установи конструктивни дефекти в сградата, издигната незаконно.

At least eight children have died and many more are feared trapped after a building containing a school collapsed in the Nigerian city of Lagos.https://t.co/TLexPfBXFE pic.twitter.com/m2mGY3KlkY — Capital Moments (@CapitalMoments) 13 март 2019 г.

През декември 2016 г. поне 60 души загинаха при срутване на покрива на църква в Уйо, столицата на щата Аква Ибом, в източната част на страната.

Child rescued and carried away through a crowd of people as emergency teams rush to save trapped students at scene of a school building collapse in Lagos, Nigeria. https://t.co/FBrIGsBMHP pic.twitter.com/nkkIvWXffK — ABC News (@ABC) 13 март 2019 г.

