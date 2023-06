Русия провежда тактически военновъздушни учения над Балтийско море

Р уското министерство на отбраната съобщи тази сутрин, че провежда тактически военновъздушни учения над Балтийско море с основна цел да тества готовността за изпълнение на бойни и специални задачи, предаде Ройтерс.

"Екипажите на изтребителите Су-27 проведоха бойни стрелби срещу крилати ракети и въздушни мишени", съобщи министерството в Телеграм.

“Russia’s defence ministry said early on Tuesday that it was conducting tactical fighter jet exercises over the Baltic Sea with the main goal of testing readiness to perform combat and special tasks operations.” https://t.co/gJwUC9ud3B