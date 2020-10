Незаконна дъщеря на краля получи името Сакскобургготска

Н езаконна дъщеря на бившия белгийски крал Албер Втори спечели съдебната битка и беше призната за негово законно дете.

След 7 години на съдебни спорове Делфин Боел получи титлата принцеса и името Сакскобургготска, предаде Франс прес.

До тази развръзка се стигна благодарение на съдебно решение на апелативния съд в Брюксел.

Delphine Boël will be addressed as “her Royal Highness” and inherit a share of the royal estate https://t.co/UMmFh9Vm5B

Петдесет и две годишната Делфин, която е скулптор, е родена от връзка на Албер Втори с майка й Сибил дьо Селис Лоншам, продължила през 60-те и 70-те години на миналия век. По онова време Албер Втори е бил престолонаследник, но е бил вече женен от 1959 г. за бъдещата кралица Паула.

Бившият суверен, който беше на трона от 1993 г. до 2013 г. и който е баща на настоящия крал Филип, отричаше Делфин да му е дъщеря години наред, докато правосъдието не го застави да си направи ДНК тест миналата година. Резултатът от теста беше оповестен по негова инициатива на 27 януари. Той показваше, че Албер Втори е баща на Делфин Боел.

Jonkvrouw Delphine Boël, the illegitimate daughter of former King Albert II of Belgium and Baroness Sybille de Selys Longchamps, has been granted the title of Princess of Belgium with the style of Her Royal Highness: https://t.co/cwRqb6cbW4