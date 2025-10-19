Свят

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

19 октомври 2025, 09:24
Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството
Източник: БТА

К олумбийският президент Густаво Петро обвини снощи САЩ, че са нарушили суверенитета на морското пространство на Колумбия и са убили рибар по време на разполагането на американски военни сили в Карибско море, представено като операция срещу наркотрафиканти, съобщи Франс прес.

"Служители на американското правителство са извършили убийство и са нарушили суверенитета на нашите териториални води", заяви президентът Петро в "Екс" (X).

"Рибарят Алехандро Карранса нямаше никаква връзка с трафика на наркотици и ежедневната му дейност беше риболовът", подчерта той, визирайки колумбиец, който е бил убит през септември по време на атака на американските сили срещу неговата лодка.

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море. 

За най-новия подобен случай съобщи снощи президентът Доналд Тръмп, който написа в "Трут соушъл", че американските военни са унищожили подводница, натоварена с голямо количество наркотици и плаваща към САЩ по добре известен маршрут за наркотрафик.

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

"Двамата оцелели терористи са върнати в техните страни - Еквадор и Колумбия, за задържане и съдебно преследване", добави Тръмп. 

Малко след това президентът Густаво Петро обяви, че колумбиецът, оцелял след американския удар срещу подводницата, се е завърнал в Колумбия.

"Приветствахме колумбиеца, арестуван в наркоподводницата. Радваме се, че е жив и ще бъде съден според закона", заяви колумбийският държавен глава в "Екс".

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
