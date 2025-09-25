Свят

23-ма миньори оцеляха след срутване в Колумбия

Те бяха блокирани повече от 24 часа

25 септември 2025, 07:44
"Сериозна опасност": Случаите на "кошмарни" бактерии, устойчиви на антибиотици, се увеличават в САЩ
В сички 23 миньори, блокирани повече от 24 часа в срутена шахта в Колумбия, бяха извадени живи.

Снимки, разпространени от Държавната минна агенция, показват покритите с кал миньори, които излизат на повърхността по групи и са посрещани с бурни аплодисменти в мина La Reliquia, на около четири часа път от Меделин – втория по големина град в северозападния департамент Антиокия.

Миньорите бяха затрупани от понеделник вечер в шахта на дълбочина около 80 метра. През цялото време те получаваха храна и вода чрез тръбопроводи, докато спасителните екипи работеха по извеждането им. 

Златодобивът е един от исторически важните икономически отрасли за Колумбия, формиращ значителна част от местната индустрия, особено в департаменти като Антиокия. Регионът около Меделин е известен с богатите си залежи и дългата си история на добив на ценния метал. Въпреки икономическата си значимост, минното дело в страната е свързано с високи рискове и постоянни предизвикателства, касаещи безопасността на работниците, а инциденти, за съжаление, не са рядкост.

Минните инциденти, като срутвания на шахти и тунели, често са резултат от сложни геоложки условия, но и от недостатъчни мерки за безопасност, особено в по-малките или неформални обекти. В отговор на тези рискове, правителството, чрез Националната минна агенция (Agencia Nacional de Minería – ANM), полага усилия за регулиране на сектора и координация на спасителни операции. Агенцията работи активно с местни общности, минни компании и служби за спешна помощ, за да осигури бърза реакция при аварии и да подобри условията на труд в сектора.

Източник: БГНЕС    
