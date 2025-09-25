23-ма миньори оцеляха след срутване в Колумбия

В сички 23 миньори, блокирани повече от 24 часа в срутена шахта в Колумбия, бяха извадени живи.
Los 23 mineros que llevaban 48 horas atrapados en un socavón de una mina de oro situada en el noroeste de Colombia fueron rescatados por equipos de brigadistas este miércoles, informó la Agencia Nacional de Minería.— NMás (@nmas) September 24, 2025
Снимки, разпространени от Държавната минна агенция, показват покритите с кал миньори, които излизат на повърхността по групи и са посрещани с бурни аплодисменти в мина La Reliquia, на около четири часа път от Меделин – втория по големина град в северозападния департамент Антиокия.
¡Segovia celebra la vida!— AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025
Tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, los 23 trabajadores atrapados fueron evacuados con vida gracias a nuestro equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio.… pic.twitter.com/EoBXbPogsT
Миньорите бяха затрупани от понеделник вечер в шахта на дълбочина около 80 метра. През цялото време те получаваха храна и вода чрез тръбопроводи, докато спасителните екипи работеха по извеждането им.
Twenty-three workers were rescued Wednesday after spending 43 hours trapped in a collapsed underground gold mine in northern Colombia.— Yahoo News (@YahooNews) September 25, 2025
Златодобивът е един от исторически важните икономически отрасли за Колумбия, формиращ значителна част от местната индустрия, особено в департаменти като Антиокия. Регионът около Меделин е известен с богатите си залежи и дългата си история на добив на ценния метал. Въпреки икономическата си значимост, минното дело в страната е свързано с високи рискове и постоянни предизвикателства, касаещи безопасността на работниците, а инциденти, за съжаление, не са рядкост.
Минните инциденти, като срутвания на шахти и тунели, често са резултат от сложни геоложки условия, но и от недостатъчни мерки за безопасност, особено в по-малките или неформални обекти. В отговор на тези рискове, правителството, чрез Националната минна агенция (Agencia Nacional de Minería – ANM), полага усилия за регулиране на сектора и координация на спасителни операции. Агенцията работи активно с местни общности, минни компании и служби за спешна помощ, за да осигури бърза реакция при аварии и да подобри условията на труд в сектора.