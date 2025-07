Тръмп: Израел се съгласи на условията за 60-дневно прекратяване на огъня в Газа

К атар е представил предложение за примирие на Израел и палестинското движение “Хамас”, основано на плана на пратеника на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, съобщи в. “Джерузалем пост”, позовавайки се на информирани източници.

В същото време министърът по стратегическите въпроси на Израел Рон Дермер е провел разговори с висши американски служители относно идеи за прекратяване на конфликта в ивицата Газа и планиране на следвоенния период.

'Хамас' предлага ново примирие, Израел отказва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник (американско време), че Израел се е съгласил на необходимите условия за 60-дневно прекратяване на огъня в ивицата Газа, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

„Израел се съгласи на необходимите условия за финализиране на 60-дневно прекратяване на огъня, през което ние ще работим с всички страни, за да сложим край на войната“, съобщи Тръмп в социална медия.

По думите му Катар и Египет, които са положили много усилия, за да помогнат за постигането на мир, ще представят окончателното предложение.

„Надявам се, за доброто на Близкия изток, че „Хамас“ ще приеме сделката, защото няма да получи по-добра, ще получи само по-лоша“, написа Тръмп.

Все още няма реакция от израелска страна, посочва ДПА.

"Хамас" казва, че е готов да освободи оставащите заложници при каквото и да е споразумение за прекратяване на войната, но Израел казва, че може да го направи, само ако "Хамас" се разоръжи и разпусне. Палестинската групировка отказва да сложи оръжие, припомня Ройтерс.

Вече е ясно: Израел иска да превземе Ивицата Газа

В четвъртък, след срещите на Дермер във Вашингтон, се очаква израелският кабинет по сигурността да се събере, за да реши дали да изпрати израелска делегация в Египет или Катар.

Следващата седмица предстои среща на премиера на Израел Бенямин Нетаняху с президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че ще бъде “много твърд” с Нетаняху относно прекратяването на войната.

