Нетаняху предлагал атака срещу Иран на няколко предишни президенти на САЩ?

Б ившият държавен секретар на САЩ Джон Кери заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху многократно е предлагал военни действия срещу Иран на предишни американски президенти, но е срещал отказ, съобщи израелският вестник The Jerusalem Post.

В интервю за MS Now Джон Кери каза, че Нетаняху е представял планове за атака на Джордж У. Буш, Барак Обама и Джо Байдън, които не са ги одобрили. Той твърди, че едва настоящият президент Доналд Тръмп е дал съгласие.

Кери се позова на публикация в New York Times, според която Нетаняху е убедил Тръмп, че атака срещу Иран може да отслаби военните способности на Техеран и да доведе до смяна на режима.

"Премиерът Нетаняху представи основно четири точки: че могат да убият ръководството, да предизвикат смяна на режима, да унищожат военните сили и т.н. Е, явно са нанесли тежки поражения на военните, вероятно са потопили голямата част от флота, нашите момчета си ги бива...", каза бившият държавен секретар и допълни: "Фактът обаче е, че нямаше непосредствена заплаха".

Той също така критикува решението на Тръмп да се оттегли от ядреното споразумение с Иран, договорено по времето на Обама, като заяви, че това е подкопало доверието на Техеран към Вашингтон.

"Иран сега смята, че не може да се довери на Съединените щати", подчерта Кери, добавяйки, че според него е имало възможност за дипломатически диалог, преди да се прибегне до военни действия.

Преговорите в Исламабад се провеждат на фона на продължаващо напрежение в региона и са част от по-широките опити за намиране на дипломатическо решение на натрупаните противоречия между Вашингтон и Техеран. Въпреки липсата на споразумение на този етап, се очаква контактите между страните да продължат и в следващи кръгове.