Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Д жихадистите от Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите, терористична организация, свързана с "Ал Каида", поеха отговорност за серията от координирани атаки срещу градове в Мали. Групировката каза, че е действала съвместно с туарегските бунтовници в страната, предаде Франс прес.

В съобщение на Групата за подкрепа на исляма и мюсюлманите, която от години води борба срещу военните, управляващи в Мали, се казва, че атаките са били насочени срещу резиденциите на малийския лидер Асими Гойта, министъра на отбраната Садио Камара, международното летище в Бамако и военни обекти в съседния град Кати.

Групировката каза, че е завзела ключовия град Кидал след успешна операция срещу малийската армия и руски наемници с участието на туарегските бунтовници от "Фронта за освобождение на Азауад".