Свят

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

Киара Петролини е осъдена на 24 години и три месеца затвор

25 април 2026, 16:15
Източник: iStock/Getty Images

Д вадесет и две годишната Киара Петролини от Траверсетоло, град близо до Парма, беше осъдена на 24 години и три месеца затвор за убийството на две от новородените си бебета, извършени съответно през 2023 и 2024 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Петролини беше осъдено за убийствата на двете деца, родени на 12 май 2023 г. и 7 август 2024 г., които след това е погребала в градината си. Тя беше оправдана за убийството на първородното си дете, извършено през май 2022 г.

Установено е, че подсъдимата е била със здрав разум, когато е извършила убийствата.

Прокуратурата бе поискала 26 години затвор за Петролини. 

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Киара Петролини Убийство на новородени Затворническа присъда Траверсетоло Парма Съдебен процес Две деца Здрав разум Погребване в градина АНСА
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Възобновиха международните полети от Техеран

Възобновиха международните полети от Техеран

Свят Преди 20 минути

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 54 минути

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

Доналд Тръмп

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Свят Преди 2 часа

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Столицата на Мали, Бамако

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Свят Преди 2 часа

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

България Преди 3 часа

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Любопитно Преди 3 часа

Вижте подробен календар на червените дни

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

България Преди 4 часа

До фаталния инцидент се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус, по неизяснени до момента причини

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Свят Преди 4 часа

През последния месец 16 мъже – осем политически затворници и осем протестиращи – бяха обесени в Иран. Имаше кратка пауза в държавните убийства, когато войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху започна на 28 февруари, но нещо се промени след 18 март

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Свят Преди 5 часа

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

България Преди 5 часа

Данните за доходите, потреблението и бедността очертават картина на нарастващо благосъстояние през последните години, а не на обедняване, твърди Адриан Николов от ИПИ

Иван Демерджиев

Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене

България Преди 6 часа

Иван Демерджиев от „Прогресивна България“ заяви, че процесът по съставяне на правителство трябва да се случи в най-кратки срокове заради ключови държавни ангажименти, включително изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

Тежка катастрофа затвори първокласния път Е-70

България Преди 6 часа

На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, „Спешна помощ“ и оперативно-следствена група

Принц Хари

„Винаги ще бъда част от кралското семейство“: Принц Хари с ново емоционално интервю

Любопитно Преди 6 часа

В рядко интервю лице в лице, Хари беше попитан дали разпознава израза „неработещ член на кралското семейство“, на което той отговори: „Не“

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

България Преди 7 часа

Пробите ще се изпращат за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково. Вземането и изследването на пробите ще е за сметка на бизнес операторите

Месеци в страх: Как един чатбот убеди мъж, че умира, въпреки че беше напълно здрав

Месеци в страх: Как един чатбот убеди мъж, че умира, въпреки че беше напълно здрав

Любопитно Преди 7 часа

Мъж от Ливърпул не може да спре да говори с ChatGPT за здравословните си проблеми, питайки бота за всяко усещане, което изпитва в тялото си в продължение на месеци

Дейвид Гарет – определян за „Паганини сред поп звездите" и „Джими Хендрикс сред цигуларите" – се присъединява към „Гала в София" 2026

Дейвид Гарет – определян за „Паганини сред поп звездите” и „Джими Хендрикс сред цигуларите” – се присъединява към „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 7 часа

Германо-американската суперзвезда ще блести редом до Соня Йончева и оркестъра на Софийската опера с диригент Леонардо Сини в концерта „Синя нощ”

