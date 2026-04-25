Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя

Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за утре (неделя) жълт код за силен вятър в няколко области на страната. Информацията е публикувана на сайта на института.

Жълтият код се отнася за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна.

При жълт код синоптиците на НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. Възможни са локални нарушения на обичайните дейности на открито, посочват още от НИХМ.

Източник: НИМХ

В неделя ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и около и след обяд ще е умерен, в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието и силен.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°.

В София максималните температури ще са около 23°.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През нощта срещу понеделник ще духа силен вятър от север-североизток.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се понижава.

В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между 2° и 7°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.