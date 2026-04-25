Жълт код за силен вятър в 12 области в неделя
Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за утре (неделя) жълт код за силен вятър в няколко области на страната. Информацията е публикувана на сайта на института.

Жълтият код се отнася за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Велико Търново, Търговище, Шумен и Варна.

При жълт код синоптиците на НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. Възможни са локални нарушения на обичайните дейности на открито, посочват още от НИХМ.

В неделя ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и около и след обяд ще е умерен, в Дунавската равнина, Добруджа и Лудогорието и силен.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

В София максималните температури ще са около 23°.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, но с тенденция на усилване. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около .

По Черномориeто ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. През нощта срещу понеделник ще духа силен вятър от север-североизток.

Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се понижава.

Вижте в нашата галерия: 5 уникални места за разходка в София

5 уникални места за разходка в София
5 снимки
Южен парк
Сердика
Цар Освободител
Борисова градина

В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне до умерен и ще се ориентира от североизток. Дневните температури ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 14° и 19°, а минималните – между и .

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат.

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Вучич нарече евродокладчика Пицула

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 3 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 3 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 3 дни
Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Тръмп: Никой не знае кой командва в Иран

Свят Преди 43 минути

Този коментар Тръмп направи малко след като заяви пред журналисти на две американски медии, че е анулирал пътуването на двамата си емисари до Исламабад

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 1 час

Колата е извадена от водата, а полицията очаква експертиза да покаже какви са причините за инцидента

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 3 часа

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Свят Преди 3 часа

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 3 часа

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 3 часа

Морковената торта често се възприема като нещо традиционно и балансирано – без излишна тежест, но с наситен и богат вкус

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

<p>&quot;Не подлежи на дискусия&quot;&nbsp;-&nbsp;Макрон вдигна напрежението в Европа</p>

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Свят Преди 4 часа

Френският президент потвърди ангажимента на Франция към европейската отбрана

<p>Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от &quot;преяждане с власт&quot;</p>

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

България Преди 4 часа

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

<p>След два месеца хаос небето над Техеран се отваря</p>

Възобновиха международните полети от Техеран

Свят Преди 4 часа

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

<p>Майка уби двете си бебета&nbsp;и ги погреба в градината си</p>

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

Свят Преди 5 часа

Киара Петролини е осъдена на 24 години и три месеца затвор

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 5 часа

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

<p>Обрат по делото &quot;Мадуро&quot;: Вашингтон прави отстъпка за съдебния процес</p>

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

Свят Преди 5 часа

Промяната в санкциите цели да не се провали делото

<p>След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков</p>

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

България Преди 6 часа

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Свят Преди 6 часа

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

<p>Какво каза Йотова за бъдещето на Европа</p>

Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

България Преди 6 часа

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Моделка направи Красен Кралев баща отново на 59!

Edna.bg

Ал Пачино на 86: актьорът, който направи злодеите незабравими

Edna.bg

Саутхемптън измъчи Манчестър Сити, "гражданите" на финал след късен обрат

Gong.bg

Левски е на победа от титлата във волейболното първенство

Gong.bg

От изборите до редовното правителство: Каква е процедурата стъпка по стъпка

Nova.bg

Президентът свиква първото заседание на 52-рото НС в четвъртък?

Nova.bg