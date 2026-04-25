Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

25 април 2026, 17:58
Д оклад, публикуван тази седмица, представя състоянието на радиоактивните отлагания в континентална Франция, свързани с катастрофата в Чернобил и с минали атмосферни изпитания на ядрени оръжия. Докладът е изготвен от Френската агенция за ядрена безопасност и радиационна защита, съобщеве Бе Еф Ем Те Ве.

Документът е публикуван в навечерието на 40-годишнината от ядрената катастрофа в Чернобил, която се пада утре. Той разглежда екологичните последици от ядрената авария, както и от атмосферните изпитания на ядрени оръжия в континентална Франция.

Въз основа на проби и радиологични анализи Агенцията е успяла да идентифицира зони с повишена остатъчна радиоактивност, в които почвите, пасищата, както и някои хранителни продукти като мляко, сирена и говеждо месо, показват нива на радиоактивност над средното за страната. Тези зони се намират във Вогезите, Елзас, долината на Рона, Пюи-дьо-Дом, Източна Корсика, Алп-дьо-От-Прованс и Пиренеи-Атлантик.

Въпреки това Агенцията отбелязва постепенно намаляване на цезий-137 и стронций-90  през последните десетилетия. Но хранителните продукти с горски произход обаче са изключение от това правило. Те „имат особеността да запазват високи нива на цезий-137 в продължение на години, дори десетилетия след радиоактивните отлагания, за разлика от продуктите от земеделието и животновъдството“, подчертава докладът.

Не се наблюдава съществена разлика при земеделските продукти, като листни зеленчуци или картофи, произведени в гореспоменатите зони и тези от останалата част на територията на страната.

Що се отнася до населението, средното облъчване остава ниско, включително в най-замърсените райони, и е значително под регулаторните прагове. Макар картата на радиоактивността във Франция все още да носи следите от Чернобил и от миналите ядрени изпитания, френската Агенция счита, че въздействието върху здравето остава ограничено при настоящите условия на експозиция.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
