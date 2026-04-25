Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

Двете агитки направиха хубави хореографии - сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание

Л евски надигра ЦСКА с 3:1 след обрат в 168-то издание на Вечното дерби. На Националния стадион в столицата и пред погледа на новия собственик Атанас Бостанджиев, "сините" превъзмогнаха лошо начало на двубоя, за да ударят "червените" и на практика да започнат да изстудяват вече шампанското след загубата на Лудогорец по-рано през деня от ЦСКА 1948 в Разград.

Двете агитки направиха хубави хореографии. Сектор Г посвети своята на починалата легенда Джони Велинов, а "сините" запалянковци - на 150 години от Априлското въстание.

Левски стартира мача с неприятен автогол. Кристиан Макун върна топката към вратаря Светослав Вуцов, който се намеси неубедително и тя влезе в мрежата. Постепенно след това обаче тимът на Хулио Веласкес пое контрола върху събитията на терена. Първият точен удар изобщо в срещата дойде след около половин час игра, когато Димитър Евтимов изби в корнер след шут на Радослав Кирилов. В края на първата част дойде и преломният момент. Левски направи пълен обрат след грешки в "червената" отбрана и попадения на Евертон Бала (42) и Акрам Бурас (45).

След почивката положенията се заредиха и пред двете врати. Алехандро Пиедраита беше блокиран решително от противников футболист, а пропуски за символичните гости направиха Кирилов и Армстронг Око-Флекс. Левски сложи точка на спора в 80-та минута, когато оголената отбрана на ЦСКА допусна резервата Мазир Сула да вкара за трети път. До края не паднаха нови голове и така Левски най-накрая записа победа над ЦСКА или Лудогорец.

С нея "сините" са на 11 точки пред втория ЦСКА 1948 и в следващия кръг от плейофите могат да сложат и математически край на битката за титлата именно в домакинството срещу "червените". ЦСКА е четвърти с 56 пункта и ще концентрира своите усилия изцяло върху реванша с Лудогорец от полуфиналите за Купата на България в сряда, 29 април.

