България

Иван Христанов: 24 души са под медицинско наблюдение и се лекуват с антибиотици заради случая с антракс

Властите уверяват, че ситуацията е под контрол и няма риск за населението

25 април 2026, 18:17
О бщо 24 души са под постоянно медицинско наблюдение и се лекуват превантивно с антибиотици заради случая с антракс, съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов в Гоце Делчев. От Българската агенция по безопасност на храните съобщиха в понеделник, че огнище на антракс е установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор. Заболяването е лабораторно потвърдено, като девет от животните са умрели, а останалите ще бъдат ваксинирани.

"Една е точката, от която тръгна проблемът. Проследяваме и целия път. Вече сме завършили този процес. Всички превозни средства, магазини и всичко, което е имало допир, е обезопасено. Храната е конфискувана. Стремим се до началото на другата седмица този проблем да бъде затворен", поясни служебният министър. 

Няма опасност за населението във връзка с установения случай на антракс. По думите му е установена една основна точка на възникване на проблема, а институциите вече са проследили целия път на потенциално заразената продукция.

"Българската агенция за безопасност на храните, Министерството на земеделието и храните служим като гарант и можем да си вършим работата, когато нашите съвети са чути и гражданите участват активно в това да се борим със заболявания, които се пренасят и на трапезата", допълни Христанов. 

Той отправи и призив към гражданите да купуват хранителни продукти само от регламентирани и проверени търговски обекти, за да се гарантира безопасността на храните и да се предотвратят подобни инциденти.

Източник: БТА,  Деница Кючукова    
Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Свят Преди 44 минути

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 48 минути

Лекари предупреждават, че затлъстяването предизвиква хронично възпаление и физическо свиване на мозъчната тъкан. Научете как промените, наподобяващи болестта на Алцхаймер, могат да бъдат спрени и дори обърнати чрез навременни мерки

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

България Преди 1 час

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

Възобновиха международните полети от Техеран

Свят Преди 1 час

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Свят Преди 2 часа

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

Свят Преди 2 часа

Промяната в санкциите цели да не се провали делото

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

България Преди 2 часа

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Свят Преди 3 часа

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

България Преди 3 часа

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Свят Преди 3 часа

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Свят Преди 4 часа

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

България Преди 5 часа

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Любопитно Преди 5 часа

Вижте подробен календар на червените дни

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

България Преди 6 часа

До фаталния инцидент се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус, по неизяснени до момента причини

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Свят Преди 6 часа

През последния месец 16 мъже – осем политически затворници и осем протестиращи – бяха обесени в Иран. Имаше кратка пауза в държавните убийства, когато войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху започна на 28 февруари, но нещо се промени след 18 март

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Свят Преди 6 часа

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

