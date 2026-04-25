Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

П резидентът Доналд Тръмп е отменил планирани срещи между негови пратеници и ирански представители в Исламабад, Пакистан, където страните е трябвало да работят по споразумение за прекратяване на огъня, с цел прекратяване на продължаващата война между САЩ и Иран, предаде CNN .

"Казах на хората си преди малко "Не, няма да летите 18 часа, за да отидете там", заяви Тръмп пред Fox News в телефонно интервю, според цитирани в ефир негови думи. "Имаме всички карти в ръцете си. Те могат да ни се обадят по всяко време, но няма да летите повече 18 часа, за да седите там и да говорите за нищо."

Американската делегация е трябвало да бъде водена от специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, заедно със зетя на Тръмп - Джаред Къшнър.

Внезапното и едностранно решение идва на фона на това, че иранският външен министър Абас Арагчи наскоро е напуснал пакистанската столица, където е провеждал разговори с местни представители по темата.

Припомняме, че Арагчи и оглавяваната от него делегация се срещнаха с пакистанския премиер Шехбаз Шариф в Исламабад.

Двете страни обсъдиха двустранните отношения, развитието на ситуацията в региона и дипломатическите усилия на Пакистан за намаляване на напрежението в Близкия изток и други въпроси. На срещата присъства и пакистанският вицепремиер и външен министър Исхак Дар.

Пакистанският премиер изрази удовлетворение от визитата на Арагчи в Исламабад и отбеляза значението на неотдавнашното посещение на главнокомандващия въоръжените сили на Пакистан – фелдмаршал Асим Мунир, в Техеран. Шариф също така информира иранската делегация за консултациите, които е провел във връзка с настоящата ситуация, с ръководителите на редица държави. Премиерът говори и за посредническите усилия на Исламабад за осъществяването на нов кръг от преговори между САЩ и Иран.

Арагчи вчера обяви, че заминава на обиколка в Исламабад, Маскат и Москва. "Целта на визитите ми е тясно сътрудничество с нашите партньори по двустранни въпроси и консултации относно регионалните събития", написа иранският дипломат в социалната мрежа "Екс". Иранската делегация пристигна в Исламабад около полунощ и проведе среща с фелдмаршал Мунир и други официални лица.