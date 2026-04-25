Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Ф ренският президент Еманюел Макрон, който е на двудневно посещение в Гърция, категорично заяви, че клаузата за взаимна помощ при нападение над страна член в Договора за ЕС е несъмнена и не подлежи на дискусия, съобщават гръцките медии.

На съвместна пресконференция с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис днес Макрон каза, че член 42, параграф 7 от Договора на ЕС за взаимопомощ в случай на нападение е "по-силен от член 5 на НАТО" и "не е просто на думи". "Показахме го, когато Кипър беше взет на прицел от ливанската шиитска групировка "Хизбула“ (т.е. при нападението с дрон срещу британска база на острова в началото на март - б.ред.). Военноморските сили на Франция незабавно се доближиха до острова. Също, когато беше заплашена Дания, веднага реагирахме", каза френският президент, цитиран от "Нафтемборики".

Стратегическото партньорство между Франция и Гърция в областта на отбраната и сигурността засилва европейския стълб на НАТО и е пример за останалата част на Европа, заяви още Макрон, цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ. Договорът за стратегическо партньорство между двете страни, който беше подписан през 2021 г., беше подновен днес по време на двудневното посещение на Макрон в Гърция.

Франция се обърна за помощ към ЕС, не към НАТО

„Затова не се питайте какво ще направим. Ще бъдем до вас. Клаузата за взаимна помощ не се дискутира, тя не подлежи на съмнение. Казвам го към всички, противници и потенциални врагове“, заяви френският президент, съобщава „Нафтемборики“.

Той спомена и сътрудничеството на двете страни в областта на отбранителната индустрия, като припомни, че Гърция избра да придобие 24 френски изтребителя "Рафал“ и 4 фрегати, производство на френската компания "Навал Груп“, първата от които беше предадена през януари.

За Близкия изток Макрон заяви, както съобщава ЕРТ, че ситуацията там остава изключително крехка и че Франция и Гърция настояват за спиране на огъня и връщане към дипломатическите средства. Той допълни, че двете страни ще допринесат, когато условията го позволяват, за освобождаването на Ормузкия проток от блокадата.

Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната

Макрон изрази надежда и за възстановяване на мира в Ливан, като отбеляза, че правителството на страната трябва да успее да осъществи разоръжаване на групировката "Хизбула“.

Френският президент спомена и европейския заем от 90 млрд. евро за Украйна, като каза, че разблокирането му представлява осезаема подкрепа за Киев.

Макрон изтъкна и необходимостта от "по-силна, по-стабилна и по-конкурентоспособна“ Европа, като подчерта, че стратегическото сътрудничество между Гърция и Франция се основава на ускоряването на общите политики в сферите на въоръжаването, икономиката и конкурентоспособността.