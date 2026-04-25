Свят

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Френският президент потвърди ангажимента на Франция към европейската отбрана

25 април 2026, 17:07
Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение
Източник: БТА

Ф ренският президент Еманюел Макрон, който е на двудневно посещение в Гърция, категорично заяви, че клаузата за взаимна помощ при нападение над страна член в Договора за ЕС е несъмнена и не подлежи на дискусия, съобщават гръцките медии.

На съвместна пресконференция с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис днес Макрон каза, че член 42, параграф 7 от Договора на ЕС за взаимопомощ в случай на нападение е "по-силен от член 5 на НАТО" и "не е просто на думи". "Показахме го, когато Кипър беше взет на прицел от ливанската шиитска групировка "Хизбула“ (т.е. при нападението с дрон срещу британска база на острова в началото на март - б.ред.). Военноморските сили на Франция незабавно се доближиха до острова. Също, когато беше заплашена Дания, веднага реагирахме", каза френският президент, цитиран от "Нафтемборики".

Стратегическото партньорство между Франция и Гърция в областта на отбраната и сигурността засилва европейския стълб на НАТО и е пример за останалата част на Европа, заяви още Макрон, цитиран от гръцката държавна телевизия ЕРТ. Договорът за стратегическо партньорство между двете страни, който беше подписан през 2021 г., беше подновен днес по време на двудневното посещение на Макрон в Гърция.

Франция се обърна за помощ към ЕС, не към НАТО

„Затова не се питайте какво ще направим. Ще бъдем до вас. Клаузата за взаимна помощ не се дискутира, тя не подлежи на съмнение. Казвам го към всички, противници и потенциални врагове“, заяви френският президент, съобщава „Нафтемборики“.

Той спомена и сътрудничеството на двете страни в областта на отбранителната индустрия, като припомни, че Гърция избра да придобие 24 френски изтребителя "Рафал“ и 4 фрегати, производство на френската компания "Навал Груп“, първата от които беше предадена през януари.

За Близкия изток Макрон заяви, както съобщава ЕРТ, че ситуацията там остава изключително крехка и че Франция и Гърция настояват за спиране на огъня и връщане към дипломатическите средства. Той допълни, че двете страни ще допринесат, когато условията го позволяват, за освобождаването на Ормузкия проток от блокадата.

Макрон: Когато Кипър е нападнат, тогава и Европа е нападната

Макрон изрази надежда и за възстановяване на мира в Ливан,  като отбеляза, че правителството на страната трябва да успее да осъществи разоръжаване на групировката "Хизбула“. 

Френският президент спомена и европейския заем от 90 млрд. евро за Украйна, като каза, че разблокирането му представлява осезаема подкрепа за Киев.

Макрон изтъкна и необходимостта от "по-силна, по-стабилна и по-конкурентоспособна“ Европа, като подчерта, че стратегическото сътрудничество между Гърция и Франция се основава на ускоряването на общите политики в сферите на въоръжаването, икономиката и конкурентоспособността.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Еманюел Макрон Гърция Европейски съюз Взаимопомощ Стратегическо партньорство Отбрана и сигурност Близък изток Украйна НАТО Кириакос Мицотакис
По темата

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Макрон: Клаузата за взаимна помощ в ЕС не подлежи на съмнение

Майка уби двете си бебета със

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

САЩ се съгласиха Венецуела да плати на адвоката на Мадуро по делото за трафик на наркотици

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Защо котките са толкова гъвкави

Защо котките са толкова гъвкави

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Председателят на руската Държавна дума присъства на военна церемония в Пхенян

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Ново изследване разкрива, че комбинация от два плода значително подобрява съдовата функция и регулира кръвното налягане, превръщайки се в лесна стратегия срещу сърдечносъдови заболявания

<p>След два месеца хаос небето над Техеран се отваря</p>

Възобновиха международните полети от Техеран

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

Руски дрон падна в Румъния, НАТО вдигна изтребители

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

<p>След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков</p>

След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Продължават спасителните операции след масираните атаки в Украйна

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

<p>Какво каза Йотова за бъдещето на Европа</p>

Илияна Йотова отбеляза 21 години от подписването на договора за ЕС

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Доналд Тръмп

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Столицата на Мали, Бамако

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

<p>От 1 до 34: Жените в новия парламент &ndash; пълна статистика по партии&nbsp;</p>

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Магнитни бури до понеделник: Инструкции за оцеляване, ако се чувствате зле

Вижте подробен календар на червените дни

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

Младо момиче загина в катастрофа с тротинетка

До фаталния инцидент се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус, по неизяснени до момента причини

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

Обесени в сянката на войната: Истории от коридора на смъртта в Иран

През последния месец 16 мъже – осем политически затворници и осем протестиращи – бяха обесени в Иран. Имаше кратка пауза в държавните убийства, когато войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху започна на 28 февруари, но нещо се промени след 18 март

Спасители разчистват развалините на жилищна сграда, разрушена от руски удар по Днепър, Украйна

Кървава нощна руска атака срещу Украйна, има убити и ранени

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

Митът за обедняването: Българите могат да си позволят двойно повече от преди 10 години

Данните за доходите, потреблението и бедността очертават картина на нарастващо благосъстояние през последните години, а не на обедняване, твърди Адриан Николов от ИПИ

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Ал Пачино на 86: актьорът, който направи злодеите незабравими

Edna.bg

Лили Иванова почерпи верни приятели с торта от ягоди

Edna.bg

СНИМКИ: Дербито между ЦСКА и Левски

Gong.bg

Класа! Майсторски гол донесе пълен обрат за Левски (видео)

Gong.bg

Жълт код за силен вятър в неделя

Nova.bg

Млада жена загина при катастрофа с тротинетка в Пловдив

Nova.bg